Prolećna salata sa maslačkom: Vitaminska bomba koja otklanja prolećni umor
Učiteljica Rada Rakovac iz Beograda godinama s ljubavlju uči decu slovima, brojevima i lepotama sveta – ali njena misija tu ne prestaje. Svoje đake podstiče i da razvijaju zdrave navike u ishrani, dok u slobodno vreme s pažnjom neguje svoju malu organsku baštu nadomak grada. Danas sa nama deli recept za zdravu i ukusnu prolećnu salatu.
Recept za prolećnu salatu sa maslačkom
Potrebno je
* maslačak
* rukola
* zelena salata
* rotkvice
* prstohvat susama, golice, suncokreta
* sok 1 limuna
* maslinovo ulje
* so po želji
Priprema
Iseckati sve sastojke salate, preliti sokom od 1 limuna i maslinovim uljem, dodati semenke.
Maslačak se u Boki zove žućenica, jede se od davnina u velikim količinama, od nje se prave proje, pite, salate, čorbe, i svaka osoba starija od 90 godina ceo život jede maslačak.
U ishrani se najviše koristi list maslačka, koji deluje i diuretički, dakle, podstiče izlučivanje tečnosti. Podstiče metabolizam što je naročito važno kod dijeta i baš kao i koren potpomaže čišćenje krvi od toksina. Zbog brojnih nutritivno vrednih fitohemikalija koji sadrži, lišće maslačka se preporučuje u ishrani trudnica i žena u postmenopauzi, najbolje u obliku salata. Salata od maslačka se pravi od sasvim mladih listova koji su ubrani daleko od zagađenih područja i to naravno pre cvetanja biljke.
