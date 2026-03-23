Učiteljica Rada Rakovac iz Beograda otkriva kako sprema prolećnu salatu od maslačka

Učiteljica Rada Rakovac iz Beograda godinama s ljubavlju uči decu slovima, brojevima i lepotama sveta – ali njena misija tu ne prestaje. Svoje đake podstiče i da razvijaju zdrave navike u ishrani, dok u slobodno vreme s pažnjom neguje svoju malu organsku baštu nadomak grada. Danas sa nama deli recept za zdravu i ukusnu prolećnu salatu.

Recept za prolećnu salatu sa maslačkom

Potrebno je

* zelena salata

* prstohvat susama, golice, suncokreta

* sok 1 limuna

* maslinovo ulje

* so po želji

Priprema

Iseckati sve sastojke salate, preliti sokom od 1 limuna i maslinovim uljem, dodati semenke.

Salata od maslačka se pravi od sasvim mladih listova koji su ubrani daleko od zagađenih područja i to naravno pre cvetanja biljke. Foto: Shutterstock

U Boki je maslačak "žućenica" Maslačak se u Boki zove žućenica, jede se od davnina u velikim količinama, od nje se prave proje, pite, salate, čorbe, i svaka osoba starija od 90 godina ceo život jede maslačak.

Mladi, prolećni listovi maslačka obiluju vitaminima i mineralima i ukusni su, za razliku od jesenjih koji znaju biti gorki i teško padaju na stomak. Foto: Shutterstock