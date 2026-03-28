Kombinacija od sedam biljaka deluje na više nivoa, od varenja do regulacije metabolizma glukoze

U narodnoj medicini postoje brojne biljne mešavine koje se koriste kao pomoć osobama sa povišenim šećerom u krvi. Jedna od njih je i čajna kombinacija od sedam biljaka koja deluje na više nivoa, od varenja do regulacije metabolizma glukoze. Ovaj čaj ne predstavlja zamenu za terapiju, ali može da bude koristan dodatak uz zdrav način života i pravilnu ishranu.

Čaj za uravnotežen šećer u krvi

Potrebno vam je

trava iva

list borovnice

vodopljika

kičica

hajdučka trava

podubica

kopriva (list i koren)

Sve biljke se mešaju u jednakim količinama, a zatim se od te mešavine priprema čaj Foto: Shutterstock

Priprema

Dve supene kašike mešavine preliti sa pola litre ključale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji oko 30 minuta. Nakon toga procediti i piti u toku dana, u više manjih količina, najbolje pola sata pre obroka.

Kako deluje?

Čajna mešavina uključuje biljke koje se tradicionalno koriste kod poremećaja metabolizma, a svaka od njih ima svoju ulogu – borovnica i kopriva poznate su po povoljnom uticaju na nivo šećera u krvi, dok kičica, hajdučica i vodopljika mogu da doprinesu boljem varenju i radu jetre, što je važno za celokupan metabolizam.

Ovakve biljne kombinacije deluju blago, ali sveobuhvatno, jer ne ciljaju samo jedan simptom, već pokušavaju da doprinesu boljoj ravnoteži organizma.

Važno je naglasiti da se biljni preparati koriste uz oprez, naročito kod osoba koje već uzimaju terapiju za regulaciju šećera, kako ne bi došlo do neželjenih oscilacija. Zato je uvek preporučljivo posavetovati se sa lekarom pre uvođenja ovakvih napitaka u svakodnevnu rutinu.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.