Slušaj vest

Ukoliko ste više puta pokušavali da ostavite cigarete, ali vam nije uspelo, možda problem nije samo u navici, već i u ukusu koji vas stalno vraća. U narodnoj praksi postoji jednostavna gorka mešavina za koju se veruje da može da promeni doživljaj duvanskog dima i smanji želju za pušenjem, otkriva na svom Instagram nalogu čuveni travar Dida Zvonko sa Velebita.

Reč je o kombinaciji biljaka koja kod nekih ljudi menja ukus u ustima. Ne deluje isto kod svih i ne predstavlja terapiju, ali pojedine osobe upravo ta promena ukusa odvaraća od daljeg pušenja.

Gorki miks protiv pušenja

Potrebno vam je

kašičica piskavice

pola kašičice gorke kore narandže

tri do četiri lista nane

150 do 200 ml tople vode

Semenke piskavice se korite za čaj jer imaju jaču, gorku aromu, dok se listovi više koriste kao začin Foto: Shutterstock

Priprema

Prelijte bilje toplom vodom, poklopite i ostavite da odstoji 5 do 10 minuta. Kako je ukus gorak i aromatičan, nekima se tada dim cigarete više ne sviđa.

Kako se pije?

Gorka mešavina se pije polako, gutljaj po gutljaj, jednom do dva puta dnevno, ujutru na prazan želudac, između obroka ili uveče ako vam tako više prija. Pije se pet do sedam dana zaredom, onda stanite i procenite, ako se ukus cigareta promenio, nema potrebe da pijete dalje, navodi Dida Zvonko.