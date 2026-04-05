Slušaj vest

Neraspoloženje, umor koji ne prolazi, kosabez sjaja i koža koja deluje ispijeno često jesu posledica stresa ili brzog tempa života. Ipak, iza takvih simptoma neretko stoji i mnogo jednostavniji razlog - ono što svakodnevno unosite, odnosno ne unosite u organizam.

Umesto da odmah posegnete za kafom, slatkišima ili skupim preparatima za negu koji daju kratkotrajan efekat, rešenje ponekad može da bude u kombinaciji namirnica koje deluju obično, ali imaju snažan nutritivni potencijal. Upravo takvu mešavinu preporučuje travar Dida Zvonko sa Velebita, koji ističe da se efekti mogu osetiti već nakon sedam dana redovne upotrebe.

Zlatna mešavina za bolje raspoloženje

Potrebno vam je

2 kašike crnog susama

2 kašike kakaoa

2 kašike meda

Priprema

Crni susam se lagano preprži na suvom tiganju nekoliko minuta, a zatim se samelje u mlinu za kafu. Tako pripremljen susam sipajte u teglicu, dodajte kakao i med, pa sve dobro promešajte drvenom kašičicom dok ne dobijete gustu, sjajnu pastu. Ukoliko je smesa previše suva, možete dodati još malo meda, a ako je pregusta, nekoliko kapi tople vode.

Crni susam je bogat mineralima, posebno kalcijumom i gvožđem

Preporuka je da se uzima po jedna kašika dnevno, sedam dana zaredom, pa potom napravi pauza.

Kako deluje?

Osnovu ove smese čine crni susam, med i kakao – sastojci koji zajedno doprinose boljem opštem stanju organizma. Crni susam je bogat mineralima, posebno kalcijumom i gvožđem, pa povoljno utiče na kosti, zube i krvnu sliku. Kakao sadrži antioksidansei može da doprinese boljoj energiji i raspoloženju, dok med obezbeđuje prirodnu slatkoću i ima povoljan efekat na organizam.

Kombinacija ovih sastojaka može da utiče na više nivoa – od energije i koncentracije, preko izgleda kože i kose, do varenja i rada srca. Kada organizam dobije kvalitetno „gorivo“, promene se često primećuju i spolja i iznutra.