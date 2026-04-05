Tri moćna sastojka za bolje raspoloženje: Recept čuvenog travara za kuru od 7 dana
Neraspoloženje, umor koji ne prolazi, kosabez sjaja i koža koja deluje ispijeno često jesu posledica stresa ili brzog tempa života. Ipak, iza takvih simptoma neretko stoji i mnogo jednostavniji razlog - ono što svakodnevno unosite, odnosno ne unosite u organizam.
Umesto da odmah posegnete za kafom, slatkišima ili skupim preparatima za negu koji daju kratkotrajan efekat, rešenje ponekad može da bude u kombinaciji namirnica koje deluju obično, ali imaju snažan nutritivni potencijal. Upravo takvu mešavinu preporučuje travar Dida Zvonko sa Velebita, koji ističe da se efekti mogu osetiti već nakon sedam dana redovne upotrebe.
Zlatna mešavina za bolje raspoloženje
Potrebno vam je
Priprema
Crni susam se lagano preprži na suvom tiganju nekoliko minuta, a zatim se samelje u mlinu za kafu. Tako pripremljen susam sipajte u teglicu, dodajte kakao i med, pa sve dobro promešajte drvenom kašičicom dok ne dobijete gustu, sjajnu pastu. Ukoliko je smesa previše suva, možete dodati još malo meda, a ako je pregusta, nekoliko kapi tople vode.
Preporuka je da se uzima po jedna kašika dnevno, sedam dana zaredom, pa potom napravi pauza.
Kako deluje?
Osnovu ove smese čine crni susam, med i kakao – sastojci koji zajedno doprinose boljem opštem stanju organizma. Crni susam je bogat mineralima, posebno kalcijumom i gvožđem, pa povoljno utiče na kosti, zube i krvnu sliku. Kakao sadrži antioksidansei može da doprinese boljoj energiji i raspoloženju, dok med obezbeđuje prirodnu slatkoću i ima povoljan efekat na organizam.
Kombinacija ovih sastojaka može da utiče na više nivoa – od energije i koncentracije, preko izgleda kože i kose, do varenja i rada srca. Kada organizam dobije kvalitetno „gorivo“, promene se često primećuju i spolja i iznutra.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Instagram dida_zvonko_travar_s_velebita/Zdravlje.kurir.rs