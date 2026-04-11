Kopriva je kraljica gvožđa u carstvu biljaka. Odlična je kod anemije, bolnih i dugih menstruacija, pomaže u borbi protiv sezonskih alergija, moćan je čistač organizma. Kako na svom Instagram nalogu objašnjava dr Daniela Eger, doktor naturopatije, kopriva može da se koristi i spolja i iznutra, a posebno je zanimljiva u obliku tinkture, koja se jednostavno priprema kod kuće.

- Stiglo nam je konačno proleće i s njim mlada kopriva koju možete brati čak i golim rukama. Ne žari ako je hvatate odozdo nagore, jer su žarne dlačice okrenute ka vrhu lista. Kada ruku pomerate u suprotnom smeru, one se ne zabadaju u kožu - kaže dr Eger i dodaje da je važno ubrati mlade listove, koji su najbogatiji hranljivim materijama.

Kopriva je poznata po visokom sadržaju vitamina (C, A, B2, B9, K) i minerala (gvožđe, kalcujim, magnezijum, kalijum), zbog čega se često koristi kod prolećnog umora i iscrpljenosti. Ipak, njena primena je mnogo šira.

- Možete da je koristite za rast kose, protiv opadanja, peruti i masnog temena. Inače je jako dobra zato što je puna gvožđa. Odlična je za prolećni umor, kada vam fale vitamini i minerali. Jako je dobar diuretik, znači pomaže izbacivanje viška tečnosti iz organizma, kod otoka, ali i kod alergija - naglašava doktorka.

Kako napraviti tinkturu?

Tinktura od koprive priprema se jednostavno, a može da se koristi i kao dodatak ishrani i kao preparat za negu kose.

- Mladu koprivu naberete, iseckate i stavite u teglu sa alkoholom, tako da je alkohol prekrije za dva prsta. Alkohol bi trebalo da bude jačine 40 do 50 odsto. Ostavite da stoji dve do tri nedelje na tamnom mestu, uz povremeno mešanje. Posle toga se koristi 20 do 30 kapi tri puta dnevno, a za kosu se može nanositi direktno na teme, i na suvu i na vlažnu kosu, bez ispiranja - poručuje dr Daniela Eger.