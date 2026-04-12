Zeleni čajje popularno piće bogato biljnim jedinjenjima koja mogu doprineti zdravlju srca. Istraživanja pokazuju da može pomoći u blagom snižavanju krvnog pritiska, ali preterana konzumacija može imati i neželjene efekte.

Antioksidansi i antiinflamatorna jedinjenja u zelenom čaju mogu pomoći u opuštanju krvnih sudova i smanjenju upale. Ipak, zeleni čaj ne deluje kao lek za krvni pritisak i potrebna su dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti razumeli njegovi efekti na zdravlje srca.

Umerene količine zelenog čaja smatraju se bezbednim za većinu ljudi, dok prekomerno pijenje može dovesti do zdravstvenih problema, poput neželjenih efekata kofeina ili smanjene apsorpcije gvožđa.

Kako zeleni čaj može sniziti krvni pritisak

Krvni pritisak predstavlja silu kojom krv deluje na zidove krvnih sudova. Kada je povišen tokom dužeg perioda, može oštetiti organe i povećati rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i drugih oboljenja.

Jedan od uzroka visokog krvnog pritiska mogu biti kruti krvni sudovi. Zeleni čaj sadrži antioksidanse poznate kao katehini, koji mogu pomoći opuštanju krvnih sudova. To omogućava bolji protok krvi i može doprineti snižavanju krvnog pritiska.

Ova biljka takođe sadrži jedinjenja koja mogu smanjiti upalu i oksidativni stres — stanje u kojem dolazi do oštećenja ćelija usled delovanja slobodnih radikala. Oksidativni stres i upala povezani su sa oštećenjem krvnih sudova i razvojem hipertenzije.

Pregled istraživanja iz 2025. godine pokazao je da suplementi zelenog čaja mogu dovesti do malog, ali značajnog smanjenja krvnog pritiska. Takođe, studija iz 2022. godine pokazala je da osobe sa hipertenzijom koje piju zeleni čaj nemaju povećan rizik od smrtnosti od srčanih bolesti.

Potrebna su dodatna istraživanja

Iako brojna istraživanja ukazuju na moguće koristi zelenog čaja za krvni pritisak, važno je naglasiti da on ne može zameniti terapiju koju je propisao lekar.

Neka istraživanja su čak pokazala da konzumiranje veoma velikih količina zelenog čaja može blago povećati rizik od hipertenzije, zbog čega su potrebna dodatna naučna ispitivanja.

Umerena konzumacija zelenog čaja može biti deo zdravog načina života, posebno kada se kombinuje sa redovnom fizičkom aktivnošću, pravilnom ishranom i smanjenim unosom soli.

Koliko zelenog čaja je bezbedno piti

Zeleni čaj se uglavnom smatra bezbednim za većinu ljudi, ali prekomerno pijenje može izazvati određene probleme.

Mogući neželjeni efekti uključuju:

Smanjena apsorpcija gvožđa

Zeleni čaj sadrži polifenole koji mogu ometati apsorpciju gvožđa iz biljnih izvora. Pijenje čaja uz obrok može značajno smanjiti unos gvožđa, posebno kod osoba koje već imaju nizak nivo ovog minerala.

Neželjeni efekti kofeina

Jedna šolja zelenog čaja od oko 350 ml sadrži približno 37 mg kofeina.Veće količine mogu izazvati ubrzan rad srca, nervozu, glavobolju ili probleme sa spavanjem.

Interakcije sa lekovima

U veoma visokim dozama zeleni čaj može uticati na dejstvo određenih lekova, uključujući lekove za srčane bolesti i hipertenziju, antibiotike, lekove za holesterol i pojedine terapije protiv raka.

Rizici od suplemenata zelenog čaja

Suplementi su mnogo koncentrisaniji od napitka i u većim dozama mogu izazvati oštećenje jetre, mučninu, bolove u stomaku i poremećaje krvnog pritiska.

Ko mora da ograniči unos zelenog čaja

Za većinu zdravih odraslih osoba, nekoliko šoljica zelenog čaja dnevno smatra se bezbednim i može imati pozitivan efekat na zdravlje srca.

Međutim, oprez se savetuje kod osoba koje:

* imaju nizak nivo gvožđa

* osetljive su na kofein

* uzimaju određene lekove

* su trudne ili doje