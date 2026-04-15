Slušaj vest

Biljni čajevi koji mogu pomoći boljem snu: prirodna podrška opuštanju i mirnijem uspavljivanju

Problemi sa uspavljivanjem i loš kvalitet sna sve su češća pojava, a mnogi se okreću prirodnim rešenjima kao što su biljni čajevi.

Iako ne predstavljaju terapiju za nesanicu, pojedine biljke se tradicionalno koriste zbog svog blagog umirujućeg dejstva i potencijalnog uticaja na opuštanje nervnog sistema.

Stručnjaci ističu da biljni čajevi mogu biti koristan deo večernje rutine, jer pomažu telu da se opusti i pripremi za san, posebno kada se kombinuju sa dobrim navikama spavanja.

Kamilica – najpoznatiji čaj za spavanje

Čaj od kamilice se najčešće koristi kao prirodno sredstvo za opuštanje. Sadrži flavonoide za koje se veruje da doprinose smanjenju anksioznosti i napetosti mišića. Pored potencijalnog poboljšanja kvaliteta sna, kamilica se tradicionalno koristi i za ublažavanje blagih upalnih stanja i simptoma prehlade.

Nana – olakšanje za telo i stomak

Iako se čaj od nanene smatra direktnim sredstvom za san, može pomoći kod probavnih tegoba i nadimanja, što posredno olakšava uspavljivanje ako su fizičke nelagodnosti uzrok nesanice.

Nana olakšava uspavljivanje ako su fizičke nelagodnosti uzrok nesanice

Lavanda – miris i efekat opuštanja

Lavanda je poznata po svom umirujućem dejstvu. Neka istraživanja sugerišu da može doprineti boljem kvalitetu sna i smanjenju osećaja umora, posebno kada se koristi kao čaj ili u aromaterapiji.

Matičnjak – prirodni sedativni efekat

Matičnjakse često koristi u kombinaciji sa drugim biljkama zbog svog blagog umirujućeg dejstva. Može pomoći u smanjenju stresa i olakšati uspavljivanje.

Matičnjak može pomoći u smanjenju stresa i olakšati uspavljivanje

Valerijana – jedna od najpoznatijih biljaka za nesanicu

Koren valerijane se tradicionalno koristi kao prirodni sedativ.

Smatra se da može pomoći kod nesanice i poboljšanja kvaliteta sna, a dostupan je i u obliku čajeva i suplemenata.