Bol u zglobovima nije nešto što bi trebalo da ignorišete, ali i nije ni nešto što rešavate samo na jedan način. Najbolji rezultati dolaze kada kombinujete posetu lekaru i propisanu terapiju sa malim svakodnevnim navikama, prirodnim trikovima i onom što može da deluje protivupalno, iznutra.

Listovi kupusa

U narodnoj praksi često se koristi obloga od listova kupusa, jer može da pomogne kod otoka i osećaja topline u zglobovima. List se blago izgnječi kako bi pustio sok, a zatim se stavlja direktno na bolno mesto i drži dvadesetak minuta. Kupus sadrži sumporna jedinjenja i antioksidanse, poput glukozinolata, koji se dovode u vezu sa blagim protivupalnim efektom.

U narodnoj medicini se osim listova kupusa koristi i krompir kao hladna obloga

Ricinusovo ulje

Za ukočene zglobove primenjuju se i tople obloge sa ricinusovim uljem, koje mogu da opuste tkivo i podstaknu cirkulaciju. Ricinus sadrži ricinolnu kiselinu, koja se dovodi u vezu sa protivupalnim efektom, pa ovakva obloga može da doprinese smanjenju nelagodnosti i ukočenosti. Dovoljno je naneti blago ugrejano ulje na bolno mesto, prekriti ga krpom i držati oko dvadeset minuta.

Kurkuma i đumbir

Od prirodnih saveznika često se izdvajaju kurkuma i đumbir, poznati po svojim antiinflamatornim svojstvima. Njihovi aktivni sastojci, poput kurkumina i gingerola, mogu da utiču na upalne procese u organizmu i smanje bol iznutra. Možete ih piti kao čaj ili ih čeće koristiti u kuhinji kao začin.

Đumbir i kurkuma utiču na upalne procese i smanjuju bol iznutra

Toplo-hladno

Jedan od jednostavnijih trikova koji može da donese brzo olakšanje jeste naizmenična primena hladnih i toplih obloga. Ovakva kombinacija može da pomogne u smanjenju bola, opuštanju zgloba i boljoj prokrvljenosti. Hladna obloga se drži oko deset minuta, zatim topla isto toliko, a postupak se može ponoviti dva do tri puta dnevno.