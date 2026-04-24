Pre nego što uvedete ovaj čaj u svakodnevnu upotrebu, naročito ako već koristite antihistaminike ili druge lekove, savetuje se razgovor sa lekarom.

Redovno konzumiranje ovog čaja može pomoći u ublažavanju tipičnih simptoma sezonskih alergija, kao što su curenje nosa, kijanje i svrab očiju.

Kopriva je biljka koja se od davnina koristi u narodnoj medicini zbog svojih blagotvornih svojstava. Sadrži kvercetin, prirodni antihistaminik koji može doprineti smanjenju alergijskih tegoba.

Pre nego što se čaj od koprive uvede u svakodnevnu upotrebu, naročito ako se već koriste antihistaminici ili drugi lekovi, savetuje se razgovor sa lekarom.

Osim potencijalnog delovanja na alergije, kopriva je i dobar izvor gvožđa, pa se često koristi i kao podrška kod anemije.

Kopriva sadrži kvercetin, prirodni antihistaminik koji može doprineti smanjenju alergijskih tegoba

Čajna mešavina za alergije

Pomešajte jednu kafenu kašičicu lista koprive i jednu kašičicu šipurka. Mešavinu stavite u 2 dl proključale i prethodno malo prohlađene vode.

Ostavite da odstoji pod poklopcem 10 - 15 minuta, a potom procedite. U toku dana mogu se popiti dve šolje ovog čaja.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Knjiga Čarobnjaci bilja (zbornik travara i trava)