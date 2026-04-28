Jetra je jedan od najvažnijih organa u organizmu, ali i jedan od onih koji najduže "trpe" bez jasnih simptoma. Kada se jave umor, težina ispod desnog rebarnog luka ili problemi sa varenjem, često je već reč o opterećenju koje traje duže vreme. Upravo zato mnogi, pored propisane terapije i promene životnih navika, posežu za prirodnim načinima da olakšaju njen rad i podstaknu oporavak.

U narodnoj medicini posebno mesto imaju biljne mešavine koje se koriste kod upalnih procesa, jer deluju istovremeno na više mehanizama u organizmu. Jedna od takvih kombinacija okuplja biljke poznate po tome što podstiču lučenje žuči, olakšavaju varenje i imaju blago protivupalno dejstvo.

Čajna mešavina protiv upale jetre

Potrebno vam je

10 g smilja

20 g maslačka

20 g nane

10 g kantariona

20 g nevena

20 g koprive

Smilje iz ove čajne mešavine podstiče rad jetre i žučne kese, pa doprinosi boljem razlaganju masti Foto: Shutterstock

Priprema

U 4 dl vrele vode sipati dve kašike bilja, ostaviti poklopljeno pola sata, pa procediti. Piti tri puta po jednu šolju na 10 minuta pre obroka.

Kako deluje

Ova kombinacija biljaka nije slučajna, jer svaka od njih ima svoju ulogu. Smilje i maslačak poznati su po tome što podstiču rad jetre i žučne kese, pa doprinose boljem razlaganju masti i eliminaciji štetnih materija. Nana deluje umirujuće na digestivni sistem i može da olakša tegobe poput nadutosti i grčeva, dok kantarion ima blago protivupalno dejstvo i koristi se kod različitih stanja u organizmu.

Neven i kopriva dodatno doprinose ovoj mešavini. Neven se tradicionalno koristi zbog svog umirujućeg i regenerativnog efekta, dok kopriva sadrži brojne minerale i može da doprinese opštem jačanju organizma. Zajedno, ove biljke stvaraju sinergiju koja može da olakša rad jetre i pomogne organizmu da se izbori sa upalnim procesima.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.