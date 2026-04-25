Miris jorgovana mnogima je najlepši znak da je proleće u punom jeku, ali ova biljka krije i mnogo više od lepog izgleda. Stari narodni recepti, koji su se prenosili kroz generacije, koristili su ga i za ublažavanje bolova u zglobovima i mišićima. Upravo jedan takav način pripreme podelio je Albin Salihović, fitoterapeut koji kaže da je znanje nasledio od svoje prabake.

- Ako vas muči reuma, odnosno artritis ili giht, ovo je recept koji se dugo koristi u narodu. U pitanju je macerat od jorgovana koji se nanosi spolja, najčešće masažom bolnih mesta. Jorgovan ima prirodna protivupalna svojstva, pa se najviše preporučuje kod reumatskih tegoba, ali i kada bole mišići. Meni je, iskreno, možda i najbolji deo to što opusti celo telo, a miris je kao proleće u tegli - kaže Salihović na svom Instagram nalogu.

Kako se pravi macerat od jorgovana

Za pripremu je važno da se koriste sveži cvetovi jorgovana (Syringa vulgaris), koji se najpre očiste od lišća i ostave da se prosuše par sati na suncu, na ubrusu. Nakon toga se lagano rasporede u tegle, bez sabijanja, kako bi između cvetova ostalo malo vazduha. Zatim se preliju hladno ceđenim uljem, najčešće maslinovim, ali mogu da se koriste i druga hladno ceđena ulja, poput bademovog ili jojobinog.

Foto: Shutterstock

- Bitno je da ulje potpuno prekrije cvetove. Teglu zatvorite, blago promućkate i ostavite na suncu oko tri nedelje. Povremeno je dobro da je promućkate, a kada macerat odstoji, procedite ga kroz gazu i čuvajte u tamnoj staklenoj boci - objašnjava fitoterapeut.

Osim za masažu bolnih zglobova i mišića, ovaj macerat se, prema narodnom iskustvu, koristi i kod blažih kožnih tegoba, poput osipa, jer može da umiri nadraženu kožu.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

