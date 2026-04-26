Ajuga deluje postepeno i zahteva strpljenje, a najčešće se koristi u obliku tinkture

Ajuga, poznata i kao ivica, jedna je od biljaka koja se u narodnoj medicini koristi za niz tegoba, od moždane magle i nervoze, preko simptoma menopauze poput valunga, do rana, bolova i problema sa snom. Travar Dida Zvonko na svom Instagram nalogu kaže da se upotrebljava cela biljka, od korena do cveta, da deluje postepeno i zahteva strpljenje, a najčešće se koristi u obliku tinkture.

Recept za tinkturu od ajuge (ivice)

Za pripremu se koristi sveža ili suva biljka.

Sveža ajuga: staklenu teglu napuniti biljkom do vrha i preliti rakijom tako da sve bude pokriveno (odnos 1:2, jedan deo biljke, dva dela rakije).

Suva ajuga: jedan deo biljke preliva se sa pet delova rakije (odnos 1:5).

Sveža biljka ima blaže dejstvo, ali se smatra "življom", dok se suva koristi kada sveža nije dostupna. U oba slučaja, tinkturu ostavite da odstoji tri do četiri nedelje na tamnom mestu. Protresite teglu s mešavinom s vremena na vreme i na kraju procedite.

Dida Zvonko savetuje da se tinktura uzima po potrebi, u dozi od oko 15 kapi u malo vode, i to jednom dnevno kada se jave tegobe, a ne svakodnevno kao vitamini.

Ajuga nije samo za menopauzu

Ajuga se u narodnoj medicini koristi i za druge tegobe. Kod rana i posekotina, zgnječen list stavlja se direktno na kožu, kako bi se zaustavilo krvarenje i sprečio razvoj infekcije. Kod bolova u kostima i zglobovima, biljka se kuva u rakiji i koristi za spoljašnju primenu, utrljavanjem u bolna mesta.

Čaj od ajuge sa medom koristi se i kod kašlja i tegoba sa disajnim putevima, dok se za smirenje nervoze i nesanice primenjuje zbog svog blagog umirujućeg dejstva, navodi travar. U narodnoj praksi pominje se i njen uticaj na povišen krvni pritisak, kao i upotreba tinkture razblažene u vodi za ispiranje desni kod krvarenja i problema sa zubima.