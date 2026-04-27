U periodu kada priroda buja, sve je veće interesovanje za napitke koji kombinuju osvežavajuće ukuse i prirodne sastojke. Jedan od sve popularnijih sezonskih napitaka je limunada sa jorgovanom, limunom i medom – aromatično piće koje spaja cvetne note sa blagom kiselinom i prirodnom slatkoćom.

Sastojci i priprema

Osnovu ovog napitka čine sveži cvetovi jorgovana, limun i med. Cvetovi jorgovana se prvo pažljivo beru i dobro operu, a zatim se potapaju u vodu kako bi pustili svoju blagu, prepoznatljivu aromu. Nakon toga se dodaje sveže ceđeni limun koji daje osvežavajuću kiselost, dok med zaokružuje ukus prirodnom slatkoćom. Napitak se može ostaviti da odstoji nekoliko sati u frižideru kako bi se ukusi bolje sjedinili, nakon čega se procedi i služi rashlađen.

Prirodni trendovi u ishrani

Ovakvi napici sve su popularniji u okviru trendova povratka prirodi i korišćenja sezonskih, lokalnih sastojaka. Pored prijatnog ukusa, limunada od jorgovana privlači pažnju i svojim vizuelnim i aromatičnim karakteristikama, čineći je idealnim izborom za tople prolećne dane. Limun, med i cvetovi jorgovana nisu industrijski obrađeni, pa napitak ne sadrži aditive, veštačke boje ili konzervanse, i zato ga i nutricionisti smatraju zdravim.

U narodnoj medicini, delovi jorgovana (najčešće cvetovi i kora) koristili su se za:

* ublažavanje upala (blagi antiinflamatorni efekat u tradicionalnoj upotrebi)

* snižavanje temperature i „čišćenje organizma“

* pomoć kod reumatskih tegoba (obloge i tinkture)

* umirujuće dejstvo u nekim narodnim pripravcima

Dr Edvard Bah, engleski lekar, 30-ih godina je razvio ideju o korišćenju rose sa cvetova u terapijske svrhe, u pristupu sličnom homeopatiji. Smatrao je da se cvetna esencija jorgovana preporučuje osobama koje su krute u stavovima i teško prihvataju promene, kao i u situacijama poput pripreme za manipulaciju kičme, kada se, prema njegovom učenju, koristi ova esencija.

Jorgovan može imati zanimljiva aromatična i potencijalno blaga antioksidativna svojstva, ali se ne smatra standardnom „lekovitom hranom“. U ishrani je pre svega kulinarski i aromatični dodatak, a ne terapijsko sredstvo Foto: Wikipedia

Važne napomene

Stručnjaci i ljubitelji biljne hrane naglašavaju da je izuzetno važno koristiti isključivo jestiv, neprskan jorgovan, koji nije tretiran pesticidima ili hemikalijama. Pre upotrebe, cvetove je neophodno temeljno oprati kako bi se uklonile eventualne nečistoće.