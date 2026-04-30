Ruzmarin je aromatična mediteranska biljka koja se vekovima koristi u ishrani i narodnoj medicini.

Pored karakterističnog mirisa i ukusa, često se pominje i kao prirodna podrška organizmu, naročito kada se koristi u obliku čaja.

Iako nije lek, ruzmarin se tradicionalno koristi kao deo rutine za bolju vitalnost i opšte blagostanje.

Blagodeti ruzmarina za naš organizam

U narodnoj upotrebi ruzmarin se povezuje sa sledećim potencijalnim efektima:

* podrška radu jetre i prirodnim procesima detoksikacije
* poboljšanje cirkulacije
* ublažavanje bolova u mišićima i zglobovima
* antiinflamatorno dejstvo
* podrška zdravlju kose i vlasišta
* pomoć varenju
* blago umirujuće dejstvo i smanjenje napetosti
* prirodna antimikrobna svojstva

Ruzmarin je aromatična mediteranska biljka koja se vekovima koristi u ishrani i narodnoj medicin Foto: Shutterstock

Ruzmarin se vekovima koristi u lečenju reumatizma, gihta, bolova u mišićima i artritisa, kao i kod sportskih povreda...Međutim, osobe koje imaju povišen krvni pritisak trebalo bi da budu oprezne prilikom upotrebe ruzmarina.

Jedna šolja čaja od ruzmarina verovatno neće izazvati probleme, ali se ne preporučuje dugotrajna i redovna upotreba.

Takođe, ruzmarin se ne preporučuje trudnicama, dojiljama i maloj deci.

Kako se priprema čaj od ruzmarina

Potrebno je

* 1 kašičica suvog ruzmarina ili 1 grančica svežeg
* 250 ml ključale vode

Priprema

Ruzmarin stavite u šolju ili čajnik. Prelijte ključalom vodom. Poklopite i ostavite 5–10 minuta da odstoji.
Procedite i po želji zasladite medom.

Napomena: Preporučuje se 1 šoljica dnevno, najbolje ujutru na prazan stomak.

NAPOMENA

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

