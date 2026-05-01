Posle roštilja i prejedanja: Biljke koje smiruju stomak i smanjuju nadimanje
Posle dana (ili dva) neumerenosti u jelu i piću, veliki broj ljudi će verovatno osećati težinu u stomaku. Problemi sa varenjem, nadimanje, gasovi u crevima i poremećena probava mogu se veoma efikasno rešiti biljkama, kaže na svom blogu čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević. Sledi nekoliko proverenih biljnih kombinacija.
Čajna mešavina za bolje varenje i protiv osećaja težine u stomaku
Potrebno vam je
- 100 g anisa (Pimpinella anisum)
- 100 g matičnjaka (Melissa officinalis)
- 50 g kamilice (Matricaria chamomilla)
- 50 g hajdučke trave (Achilea millefolium)
Priprema
Sve biljke pomešati, pa tri supene kašike smeše preliti sa 600 ml ključale vode. Promešati, poklopiti i ostaviti pola sata. Procediti i piti po 200 ml čaja, pola sata nakon jela tri puta na dan.
Čajna mešavina protiv nadimanja i gasova
Potrebno vam je
Priprema
Pomešajte sve biljke, pa jednu supenu kašiku te smeše prelijte šoljom ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji 20 minuta. Procedite i popijte pola sata posle obroka.
Čajna mešavina protiv lošeg varenja, nadutosti i gasova
Potrebno vam je
- 100 g angelike (Angelica arhangelica)
- 100 g kamilice (Matricaria chamomilla)
- 50 g iđirota (Acorus calamus)
Priprema
Sve biljke pomešati, pa jednu supenu kašiku preliti šoljom ključale vode (250 ml), promešati, poklopiti i ostavititi da stoji 15 minuta. Procediti i piti pola sata pre jela nezaslađeno.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Snagabilja.rs/Zdravlje.kuirr.rs