Posle dana (ili dva) neumerenosti u jelu i piću, veliki broj ljudi će verovatno osećati težinu u stomaku. Problemi sa varenjem, nadimanje, gasovi u crevima i poremećena probava mogu se veoma efikasno rešiti biljkama, kaže na svom blogu čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević. Sledi nekoliko proverenih biljnih kombinacija.

Čajna mešavina za bolje varenje i protiv osećaja težine u stomaku

Potrebno vam je

  • 100 g anisa (Pimpinella anisum) 
  • 100 g matičnjaka (Melissa officinalis) 
  • 50 g kamilice (Matricaria chamomilla) 
  • 50 g hajdučke trave (Achilea millefolium) 

Priprema

Sve biljke pomešati, pa tri supene kašike smeše preliti sa 600 ml ključale vode. Promešati, poklopiti i ostaviti pola sata. Procediti i piti po 200 ml čaja, pola sata nakon jela tri puta na dan.

šolja čaja od hajdučke trave na drvenom stolu sa sušenom hajdučicom
Hajdučka trava deo je čajne mešavine protiv osećaja težine u stomaku Foto: Shutterstock

Čajna mešavina protiv nadimanja i gasova

Potrebno vam je

  • 100 g kima (Carum carvi) 
  • 100 g nane (Menta piperita) 
  • 50 g mirođije (Anethum graveolens) 

Priprema

Pomešajte sve biljke, pa jednu supenu kašiku te smeše prelijte šoljom ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji 20 minuta. Procedite i popijte pola sata posle obroka.

Čajna mešavina protiv lošeg varenja, nadutosti i gasova

Potrebno vam je

  • 100 g angelike (Angelica arhangelica) 
  • 100 g kamilice (Matricaria chamomilla) 
  • 50 g iđirota (Acorus calamus) 

Priprema

Sve biljke pomešati, pa jednu supenu kašiku preliti šoljom ključale vode (250 ml), promešati, poklopiti i ostavititi da stoji 15 minuta. Procediti i piti pola sata pre jela nezaslađeno.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Snagabilja.rs/Zdravlje.kuirr.rs

