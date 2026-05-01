Pojedine biljke pomažu stomaku kada mu tokom praznika otežate posao

Posle dana (ili dva) neumerenosti u jelu i piću, veliki broj ljudi će verovatno osećati težinu u stomaku. Problemi sa varenjem, nadimanje, gasovi u crevima i poremećena probava mogu se veoma efikasno rešiti biljkama, kaže na svom blogu čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević. Sledi nekoliko proverenih biljnih kombinacija.

Čajna mešavina za bolje varenje i protiv osećaja težine u stomaku

Potrebno vam je

100 g anisa (Pimpinella anisum)

100 g matičnjaka (Melissa officinalis)

50 g kamilice (Matricaria chamomilla)

50 g hajdučke trave (Achilea millefolium)

Priprema

Sve biljke pomešati, pa tri supene kašike smeše preliti sa 600 ml ključale vode. Promešati, poklopiti i ostaviti pola sata. Procediti i piti po 200 ml čaja, pola sata nakon jela tri puta na dan.

Hajdučka trava deo je čajne mešavine protiv osećaja težine u stomaku Foto: Shutterstock

Čajna mešavina protiv nadimanja i gasova

Potrebno vam je

100 g kima (Carum carvi)

100 g nane (Menta piperita)

50 g mirođije (Anethum graveolens)

Priprema

Pomešajte sve biljke, pa jednu supenu kašiku te smeše prelijte šoljom ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji 20 minuta. Procedite i popijte pola sata posle obroka.

Čajna mešavina protiv lošeg varenja, nadutosti i gasova

Potrebno vam je

100 g angelike (Angelica arhangelica)

100 g kamilice (Matricaria chamomilla)

50 g iđirota (Acorus calamus)

Priprema

Sve biljke pomešati, pa jednu supenu kašiku preliti šoljom ključale vode (250 ml), promešati, poklopiti i ostavititi da stoji 15 minuta. Procediti i piti pola sata pre jela nezaslađeno.