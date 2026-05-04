Migrena može biti iscrpljujuća, ali prirodni preparati poput ulja od ruzmarina tradicionalno se koriste za ublažavanje napetosti i olakšanje simptoma bez lekova

Migrena je neurološko stanje koje izaziva jake, pulsirajuće bolove u glavi, često praćene mučninom i preosetljivošću na svetlo i zvuk. Osećaj može biti toliko intenzivan da ometa svakodnevno funkcionisanje i pojačava napetost u vratu i telu. Evo kako da umirite bol bez lekova.

Ulje ruzmarina

Kada imate gotov macerat, priprema ulja za migrenu ide ovako:

U 50 ml macerata od ruzmarina dodajte

5–10 kapi etarskog ulja ruzmarina

dobro promućkajte Kako da napravite macerat?

U čistu staklenu bocu stavite:

U čistu staklenu posudu stavite šaku suvog ruzmarina (može i svež, listovi i grančice), pa ga prelijte maslinovim uljem tako da biljka bude potpuno potopljena. Posudu zatvorite i ostavite da stoji na tamnom mestu tri do osam nedelja, uz povremeno blago protresanje. Kada ulje dobije zelenkastu nijansu i karakterističan miris ruzmarina, macerat je spreman. Na kraju ga procedite i čuvajte u tamnoj staklenoj bočici.

Ovo ulje se koristi za masažu slepoočnica, vrata i područja iza ušiju.

Ruzmarin se, osim za migrenu, tradicionalno koristi i za poboljšanje cirkulacije, koncentracije i opšteg osećaja vitalnosti

Način primene

Nanosi se na:

slepoočnice

iza ušiju

potiljak

vrat

Lagano se umasira i ostavi da deluje, uz opuštanje i mir.

Druge zdravstvene prednosti ruzmarina

Ruzmarin se tradicionalno koristi u prirodnoj medicini zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti. Smatra se da može doprineti boljoj cirkulaciji, smanjenju upalnih procesa i ublažavanju mišićne napetosti.

Njegova etarska ulja često se koriste za poboljšanje koncentracije i mentalne bistrine, dok antioksidativna svojstva pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Pored toga, ruzmarin se povezuje i sa podrškom varenju i opštem osećaju vitalnosti.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.