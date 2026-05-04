Ulje od ruzmarina za migrenu: Poznati travar otkriva recept i način primene
Migrena je neurološko stanje koje izaziva jake, pulsirajuće bolove u glavi, često praćene mučninom i preosetljivošću na svetlo i zvuk. Osećaj može biti toliko intenzivan da ometa svakodnevno funkcionisanje i pojačava napetost u vratu i telu. Evo kako da umirite bol bez lekova.
Ulje ruzmarina
Kada imate gotov macerat, priprema ulja za migrenu ide ovako:
- U 50 ml macerata od ruzmarina dodajte
- 5–10 kapi etarskog ulja ruzmarina
- dobro promućkajte
Kako da napravite macerat?
U čistu staklenu posudu stavite šaku suvog ruzmarina (može i svež, listovi i grančice), pa ga prelijte maslinovim uljem tako da biljka bude potpuno potopljena. Posudu zatvorite i ostavite da stoji na tamnom mestu tri do osam nedelja, uz povremeno blago protresanje. Kada ulje dobije zelenkastu nijansu i karakterističan miris ruzmarina, macerat je spreman. Na kraju ga procedite i čuvajte u tamnoj staklenoj bočici.
Ovo ulje se koristi za masažu slepoočnica, vrata i područja iza ušiju.
Način primene
Nanosi se na:
- slepoočnice
- iza ušiju
- potiljak
- vrat
Lagano se umasira i ostavi da deluje, uz opuštanje i mir.
Druge zdravstvene prednosti ruzmarina
Ruzmarin se tradicionalno koristi u prirodnoj medicini zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti. Smatra se da može doprineti boljoj cirkulaciji, smanjenju upalnih procesa i ublažavanju mišićne napetosti.
Njegova etarska ulja često se koriste za poboljšanje koncentracije i mentalne bistrine, dok antioksidativna svojstva pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Pored toga, ruzmarin se povezuje i sa podrškom varenju i opštem osećaju vitalnosti.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: dida_zvonko_travar_s_velebita/Zdravlje.Kurir.rs
