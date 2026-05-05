Jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika u borbi protiv gastritisa, čira i bolova u želucu jeste sok od kupusa

U potrazi za prirodnim rešenjima za probleme sa želucem, sve više ljudi okreće se jednostavnim, ali efikasnim metodama iz narodne medicine.

- Jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika u borbi protiv gastritisa, čira i bolova u želucu jeste sok od kupusa. Ovaj napitak, bogat vitaminima i lekovitim jedinjenjima, vekovima se koristi za regeneraciju sluznice želuca i ublažavanje upalnih procesa - kaže na svom Instangram profilu Jelena Balać, autorka knjige "Ukusno i zdravo" ( 1 i 2 ).

U nastavku saznajte kako se priprema, na koji način se koristi i zašto mnogi tvrde da može značajno doprineti zdravlju digestivnog sistema.

Potrebno je

* 3 glavice belog kupusa (za oko 16 čaša soka od 100 ml)

Napomena: Koristite domaći ili organski kupus ako možete, jer sadrži više enzima i vitamina C

Priprema

Operite listove kupusa i odstranite spoljne, tvrde ili oštećene delove. Isecite listove na komade pogodne za sokovnik. Polako ubacujte u sokovnik – dobijate svetlozeleni sok. Napunite plastične čaše do pola i zamrznite, a onda preručite u kesu da vam zauzima manje prostora. Kad poželite da ga koristite, izvadite jednu porciju i pustite da se otopi na sobnoj temperaturi ili u frižideru. Ova metoda čuva enzime i vitamine čak i do 2–3 meseca.

Uzimajte pola čaše soka od kupusa 30 minuta pre jela, 3 puta dnevno

Zašto je sok od kupusa tako dobar za želudac

* Sadrži vitamin U (S-metilmetionin) – prirodni “anti-ulkusni” faktor koji regeneriše oštećenu sluznicu želuca i ubrzava zarastanje erozija.

* Bogat je vitaminom C, antioksidansima i fitonutrijentima koji smanjuju upalu.

* Pomaže u normalizaciji kiselosti želuca – ublažava gorušicu i bol.

* Podstiče obnavljanje ćelija i ravnotežu mikroflore creva.

Zato se i koristi kao prirodni eliksir kod gastritisa, čira i osetljivog želuca.

Sok od kupusa sadrži prirodni "anti-ulkusni" faktor koji regeneriše oštećenu sluznicu želuca i ubrzava zarastanje erozija

Kada piti sok od kupusa Za najbolji efekat:

* Piti pola čaše 30 minuta pre jela, 3 puta dnevno (pre doručka, ručka i večere).

* To ponavljaj 2 do 3 nedelje, zatim pauza od 7 dana.