Sok od kupusa smiruje želudac: Prirodni eliksir koji pomaže kod gastritisa i čira
U potrazi za prirodnim rešenjima za probleme sa želucem, sve više ljudi okreće se jednostavnim, ali efikasnim metodama iz narodne medicine.
- Jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika u borbi protiv gastritisa, čira i bolova u želucu jeste sok od kupusa. Ovaj napitak, bogat vitaminima i lekovitim jedinjenjima, vekovima se koristi za regeneraciju sluznice želuca i ublažavanje upalnih procesa - kaže na svom Instangram profilu Jelena Balać, autorka knjige "Ukusno i zdravo" ( 1 i 2 ).
U nastavku saznajte kako se priprema, na koji način se koristi i zašto mnogi tvrde da može značajno doprineti zdravlju digestivnog sistema.
Potrebno je
* 3 glavice belog kupusa (za oko 16 čaša soka od 100 ml)
Napomena: Koristite domaći ili organski kupus ako možete, jer sadrži više enzima i vitamina C
Priprema
Operite listove kupusa i odstranite spoljne, tvrde ili oštećene delove. Isecite listove na komade pogodne za sokovnik. Polako ubacujte u sokovnik – dobijate svetlozeleni sok. Napunite plastične čaše do pola i zamrznite, a onda preručite u kesu da vam zauzima manje prostora. Kad poželite da ga koristite, izvadite jednu porciju i pustite da se otopi na sobnoj temperaturi ili u frižideru. Ova metoda čuva enzime i vitamine čak i do 2–3 meseca.
Zašto je sok od kupusa tako dobar za želudac
* Sadrži vitamin U (S-metilmetionin) – prirodni “anti-ulkusni” faktor koji regeneriše oštećenu sluznicu želuca i ubrzava zarastanje erozija.
* Bogat je vitaminom C, antioksidansima i fitonutrijentima koji smanjuju upalu.
* Pomaže u normalizaciji kiselosti želuca – ublažava gorušicu i bol.
* Podstiče obnavljanje ćelija i ravnotežu mikroflore creva.
Zato se i koristi kao prirodni eliksir kod gastritisa, čira i osetljivog želuca.
Kada piti sok od kupusa
Za najbolji efekat:
* Piti pola čaše 30 minuta pre jela, 3 puta dnevno (pre doručka, ručka i večere).
* To ponavljaj 2 do 3 nedelje, zatim pauza od 7 dana.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Doktor se kune u superhranu koja snižava holesterol i jača imunitet: Evo zašto je crveni kupus prava nutritivna elektrana