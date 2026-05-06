Tegobe poput peckanja, bola ili osećaja težine u želucu često se pojačavaju u stresnim periodima, kod neredovne ishrane i u prelazima između godišnjih doba, kada mnogi primećuju pogoršanje simptoma čira. U takvim situacijama, u narodnoj praksi se često koristi pažljivo odabrana mešavina blagotvornog bilja koja ima za cilj da umiri nadraženu sluzokožu i podstakne njen oporavak.

Čaj protiv čira na želucu

Potrebno vam je

  • 30 g angelike (koren)
    35 g kamilice (cvet)
    30 g nevena (cvet)
    10 g valerijane (koren)
    20 g ruzmarina (list)
    20 g islandskog lišaja
    20 g belog sleza (koren)
    30 g nane
    10 g iđirota (koren)
    10 g kantariona (cvet)

Priprema

Jednu kašiku biljne mešavine preliti sa 2 dl ključale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji 10–15 minuta. Procediti i piti mlako, najčešće dva do tri puta dnevno, najbolje pre obroka.

valerijanashutterstock-1878280927.jpg
Valerijana deluje umirujuće na nervni sistem, što je važno jer stres često pogoršava tegobe sa želucem Foto: Shutterstock

Kako deluje čaj

Ova čajna mešavina oslanja se na biljke koje deluju sinergijski na više nivoa. Kamilica i neven poznati su po svom umirujućem i protivupalnom dejstvu, pa pomažu da se sluzokoža želuca smiri i oporavi. Beli slez i islandski lišaj stvaraju zaštitni sloj preko nadraženog tkiva, čime ublažavaju osećaj pečenja i iritacije.

Koren angelike i iđirota tradicionalno se koriste za poboljšanje varenja i smanjenje nadutosti, dok ruzmarin i nana podstiču lučenje digestivnih sokova i olakšavaju varenje, bez dodatnog opterećenja želuca. Kantarion je poznat po tome što doprinosi zarastanju oštećenja sluzokože, dok valerijana deluje umirujuće na nervni sistem, što je važno jer stres često pogoršava tegobe sa želucem.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Knjiga Čarobnjaci bilja (zbornik travara i trava)/Zdravlje.kurir.r

