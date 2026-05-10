Čaj od bele mrtve koprive i srodnih biljaka tradicionalno se koristi kao prirodna podrška organizmu, posebno kod ženskih tegoba i za opšte jačanje i smirenje tela

Ova vrsta koprive dobro je poznata u evropskoj narodnoj medicini i najčešće se koristi kao prirodno sredstvo za čišćenje krvi, kod anemije, uvećane slezine, neredovnih i slabih menstruacija, vaginalnih infekcija, bronhitisa, nesanice i nervne napetosti.

Koristi se i za spoljašnju upotrebu, u vidu obloga ili čaja, kod gnojnih upala kože, oko prstiju i noktiju, kao kupka kod ekcema i otoka. Kod problema sa menstrualnim ciklusom preporučuje se mešavina čaja od bele mrtve koprive, gospinog plašta (virka) i hajdučke trave, u jednakim razmerama.

Pored toga, čaj od bela mrtva kopriva deluje blago i umirujuće na organizam, pa se često koristi za opuštanje nervnog sistema i smanjenje napetosti. Tradicionalno se pije i kao pomoć pri varenju i jačanju opšteg stanja organizma, posebno u periodima umora i iscrpljenosti.

Potrebno je: 1–2 kašičice osušene bele mrtve koprive

250 ml vode

lonče ili šerpa za zagrevanje

cediljka (po potrebi)

po želji med

Tradicionalno se koristi kao prirodna podrška kod vaginalnih infekcija, u cilju ublažavanja tegoba i održavanja ravnoteže organizma

Priprema 1–2 kašičice biljke preliti sa 250 ml vode i zagrevati do ključanja. Zatim skloniti sa vatre i ostaviti poklopljeno oko 5 minuta.

Čaj se pije topao ili ohlađen, 2 puta dnevno, najbolje ujutru i uveče. Prijatnog je ukusa.

Za bolji efekat kod umora, nesanice i nervne napetosti preporučuje se topao čaj uz dodatak meda.

Napomena Sadržaj na portalu Zdravlje Kurir služi isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuje profesionalnu medicinsku dijagnozu ili savet. Uvek se konsultujte sa lekarom pre donošenja bilo kakvih odluka o lečenju.

Izvor: biowitchhouse/Zdravlje.Kurir.rs