Čaj od posebne vrste koprive: Pomaže pri varenju, opušta i blagotvorno utiče na slezinu
Ova vrsta koprive dobro je poznata u evropskoj narodnoj medicini i najčešće se koristi kao prirodno sredstvo za čišćenje krvi, kod anemije, uvećane slezine, neredovnih i slabih menstruacija, vaginalnih infekcija, bronhitisa, nesanice i nervne napetosti.
Koristi se i za spoljašnju upotrebu, u vidu obloga ili čaja, kod gnojnih upala kože, oko prstiju i noktiju, kao kupka kod ekcema i otoka. Kod problema sa menstrualnim ciklusom preporučuje se mešavina čaja od bele mrtve koprive, gospinog plašta (virka) i hajdučke trave, u jednakim razmerama.
Pored toga, čaj od bela mrtva kopriva deluje blago i umirujuće na organizam, pa se često koristi za opuštanje nervnog sistema i smanjenje napetosti. Tradicionalno se pije i kao pomoć pri varenju i jačanju opšteg stanja organizma, posebno u periodima umora i iscrpljenosti.
Potrebno je:
- 1–2 kašičice osušene bele mrtve koprive
- 250 ml vode
- lonče ili šerpa za zagrevanje
- cediljka (po potrebi)
- po želji med
Priprema
- 1–2 kašičice biljke preliti sa 250 ml vode i zagrevati do ključanja. Zatim skloniti sa vatre i ostaviti poklopljeno oko 5 minuta.
- Čaj se pije topao ili ohlađen, 2 puta dnevno, najbolje ujutru i uveče. Prijatnog je ukusa.
- Za bolji efekat kod umora, nesanice i nervne napetosti preporučuje se topao čaj uz dodatak meda.
Izvor: biowitchhouse/Zdravlje.Kurir.rs