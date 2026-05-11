Sve više ljudi se okreće prirodnim rešenjima za jačanje imuniteta, a određene biljke poput koprive, ehinacee, đumbira, zove i belog luka od davnina se koriste u narodnoj medicini zbog svojih potencijalnih antibakterijskih i antivirusnih svojstava.

Smatra se da bogatstvo vitamina, antioksidanasa i aktivnih jedinjenja u ovim biljkama može da podrži odbrambeni sistem organizma, podstakne njegovu prirodnu reakciju na infekcije i pomogne u bržem oporavku. Iako ne mogu da zamene medicinsku terapiju, često se koriste kao dopuna zdravom načinu života i prevenciji sezonskih bolesti poput prehlade i gripa.

Evo pet najmoćnijih biljaka koje se tradicionalno koriste za jačanje imuniteta i podršku organizmu u borbi protiv virusa i bakterija:

Kopriva

Kopriva je bogata vitaminom C, gvožđem i flavonoidima, a smatra se da može doprineti aktivaciji leukocita i podstaći bolju cirkulaciju, „razbuđujući“ krvotok.

Đumbir

Đumbir sadrži gingerol koji otežava bakterijama da se „zadrže“ u organizmu, može doprineti širenju krvnih sudova i blagom podizanju temperature, a često se koristi i za čišćenje sinusa, posebno kod prehlade i gripa.

Đumbir je moćna biljka koja jača imunitet i pomaže organizmu u borbi protiv prehlade i infekcija Foto: Shutterstock

Ehinacea

Ehinacea pomaže aktivaciji makrofaga, ćelija koje „uništavaju“ viruse, i na taj način može doprineti jačanju i „treningu“ imunog sistema da se sam efikasnije bori protiv infekcija.

Zova

Zova se često opisuje kao biljka koja može pomoći u blokiranju virusa i njihovom otežanom ulasku u organizam, dok se sirup od bobica koristi za ublažavanje simptoma gripa i može skratiti trajanje bolesti za nekoliko dana, uz olakšano disanje.

Beli luk

Beli luk sadrži alicin, prirodno jedinjenje koje se smatra snažnim „prirodnim antibiotikom“, jer može da naruši strukturu bakterija i oteža delovanje nekih virusa u organizmu.

