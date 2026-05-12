Ako ste u potrazi za nečim novim i drugačijim od klasičnih čajeva,čaj od peteljki trešnjemogao bi da bude prijatno iznenađenje.

Ovaj napitak, koji se dobija od delova trešnje koje najčešće bacamo, sve više privlači pažnju zbog svog blagog ukusa i potencijalnih zdravstvenih prednosti.

Čaj od peteljki trešnje pravi se jednostavnim potapanjem osušenih ili svežih peteljki trešanja u vreloj vodi. Na taj način oslobađaju se prirodna jedinjenja i blage arome, čineći napitak osvežavajućim i laganim za svakodnevnu upotrebu.

Iako se često zanemaruju, peteljke trešnje se u tradicionalnoj medicini u pojedinim kulturama koriste vekovima, naročito u Aziji, gde su se smatrale korisnim za opšte zdravlje organizma.

Potencijalne zdravstvene prednosti

Stručnjaci i tradicionalna praksa izdvajaju nekoliko mogućih benefita ovog čaja:

Prirodni diuretik i detoks efekat

Ovaj napitak može podstaći izbacivanje viška tečnosti iz organizma i podržati rad bubrega, čime doprinosi prirodnoj detoksikaciji.

Podrška varenju

Čaj od peteljki trešnje može doprineti lakšem varenju i ublažavanju osećaja nadutosti, pa se često pije nakon obroka.

Bogat je antioksidansima

Peteljke trešnje sadrže jedinjenja koja pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, što može doprineti jačanju imuniteta i opštem zdravlju.

Utiče na lepotu i zdravlje kože

Zbog antioksidativnih i protivupalnih svojstava, ovaj čaj se povezuje i sa zdravljem kože i njenim prirodnim sjajem.

Foto: Shutterstock

Kako se priprema čaj od peteljki trešnje?

Priprema je jednostavna:

* Uzmite sveže ili sušene peteljke trešanja

* Dobro ih operite

* Prokuvajte vodu

* Dodajte peteljke u ključalu vodu i ostavite da odstoje 5–10 minuta

* Procedite i poslužite toplo ili blago ohlađeno

