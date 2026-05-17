Hronični stres ne utiče samo na raspoloženje već i na hormone, san, apetit i nivo energije. Povišen kortizol često se povezuje sa insulinskom rezistencijom, viškom kilograma, upalnim procesima, poremećajem ovulacije i osećajem stalne napetosti, a lekari upozoravaju da regulacija stresa ne podrazumeva samo lekove i suplemente, već i svakodnevne navike koje umiruju nervni sistem.

Doktorka integrativne medicine Mona Maličević podelila je na svom Instagram nalogu recept za biljni čaj koji može doprineti opuštanju organizma i boljem odgovoru tela na stres.

Čaj za smanjenje kortizola

Za jednu šolju (250 ml) potrebno je:

kašičica kamilice

kašičica matičnjaka

kašičica lipe

pola kašičice tulsija (svetog bosiljka)

četvrtina kašičice lavande

Lipa, jedan od sastojaka, deluje opuštajuće i blago sedativno Foto: Shutterstock

Biljke se preliju vrelom vodom, poklope i ostave da odstoje sedam do deset minuta. Čaj se pije polako, jer, kako objašnjava doktorka, toplota, miris i ukus zajedno mogu doprineti osećaju smirenosti i sigurnosti.

Kako delije čaj?

Kamilica i matičnjak povezani su sa umirujućim efektom na nervni sistem i neurotransmiter GABA, dok lipa deluje opuštajuće i blago sedativno. Tulsi, poznat i kao sveti bosiljak, smatra se adaptogenom biljkom koja pomaže organizmu da se lakše prilagodi stresu i utiče na regulaciju kortizola. Lavanda je čuvena po umirujućem dejstvu i efektu na limbički sistem mozga.

- Stres često ne možemo da sprečimo, ali možemo da utičemo na odgovor organizma i način na koji nervni, imuni i hormonski sistem reaguju na opterećenje - navela je dr Mona Maličević.