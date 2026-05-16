Sok od zovemnogima je omiljeni ukus proleća, ali klasični recepti često sadrže velike količine šećera. Dobra vest je da ovaj osvežavajući napitak može da se pripremi i u laganijoj, prirodnijoj varijanti — bez dodatog šećera, a da pritom zadrži prepoznatljivu aromu i punoću ukusa.

Uz limun, mirisne cvetove zove i nekoliko jednostavnih trikova, dobićete domaći napitak koji osvežava, hidrira i savršeno prija tokom toplih dana.

Recept za sok od zove bez šećera

Potrebno je

* 20–25 cvetova zove
* 2 litra vode
* 2 limuna
* sok od 1 pomorandže (opciono, za prirodnu slast)
* 1 kašičica limuntusa ili 50 ml svežeg limunovog soka više
* nekoliko listića nane

Priprema

Cvetove zove lagano protresite da uklonite eventualne insekte. Nemojte ih prati pod jakim mlazom vode da ne izgubite polen i aromu. U veću staklenu ili emajliranu posudu sipajte vodu. Dodajte isečene limunove, cvetove zove i po želji sok od pomorandže. Ostavite poklopljeno 24 sata u frižideru ili na hladnom mestu. Procedite kroz gazu ili sitnu cediljku. Sipajte u staklene flaše i čuvajte u frižideru.

Zova sadrži veliku količinu flavonoida, koji imaju antioksidativna svojstva i mogu da pomognu u sprečavanju oštećenja ćelija u našem telu.

Foto: Profimedia

Kako da sok bude slađi bez šećera

Ako želite prirodno slađi ukus, možete:

* dodati više pomorandže
* ubaciti nekoliko kriški jabuke tokom stajanja
* zasladiti čašu pri služenju sa malo meda
* koristiti steviju ili eritritol po ukusu

Pored flavonoida, zova sadrži i aminokiseline, vitamine A, B i velike količine vitamina C, kao i antocijanine, tanine, karotenoide, organske pigmente, glikozide i rutin. Antocijanini se, baš kao i flavonoidi, ubrajaju među veoma moćne antioksidanse, a pojedina istraživanja ukazuju da njihovo dejstvo može biti čak jače od vitamina C i vitamina E.

Koliko traje ovako pripremljen sok?

Pošto nema šećera kao konzervansa, najbolje je da se potroši u roku od 3–5 dana i da stalno stoji u frižideru. Možete ga piti razblaženog sa kiselom vodom ili dodati led i nanu za letnju varijantu.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

