Zova ima izuzetno lekovita svojstva i prijatan miris, pa je zbog toga jedna od omiljenih biljaka za pripremu soka

Sok od zovemnogima je omiljeni ukus proleća, ali klasični recepti često sadrže velike količine šećera. Dobra vest je da ovaj osvežavajući napitak može da se pripremi i u laganijoj, prirodnijoj varijanti — bez dodatog šećera, a da pritom zadrži prepoznatljivu aromu i punoću ukusa.

Uz limun, mirisne cvetove zove i nekoliko jednostavnih trikova, dobićete domaći napitak koji osvežava, hidrira i savršeno prija tokom toplih dana.

Recept za sok od zove bez šećera

Potrebno je

* 20–25 cvetova zove

* 2 litra vode

* 2 limuna

* sok od 1 pomorandže (opciono, za prirodnu slast)

* 1 kašičica limuntusa ili 50 ml svežeg limunovog soka više

* nekoliko listića nane

Priprema

Cvetove zove lagano protresite da uklonite eventualne insekte. Nemojte ih prati pod jakim mlazom vode da ne izgubite polen i aromu. U veću staklenu ili emajliranu posudu sipajte vodu. Dodajte isečene limunove, cvetove zove i po želji sok od pomorandže. Ostavite poklopljeno 24 sata u frižideru ili na hladnom mestu. Procedite kroz gazu ili sitnu cediljku. Sipajte u staklene flaše i čuvajte u frižideru.

Zova sadrži veliku količinu flavonoida, koji imaju antioksidativna svojstva i mogu da pomognu u sprečavanju oštećenja ćelija u našem telu.

Foto: Profimedia

Kako da sok bude slađi bez šećera

Ako želite prirodno slađi ukus, možete:

* dodati više pomorandže

* ubaciti nekoliko kriški jabuke tokom stajanja

* zasladiti čašu pri služenju sa malo meda

* koristiti steviju ili eritritol po ukusu

Pored flavonoida, zova sadrži i aminokiseline, vitamine A, B i velike količine vitamina C, kao i antocijanine, tanine, karotenoide, organske pigmente, glikozide i rutin. Antocijanini se, baš kao i flavonoidi, ubrajaju među veoma moćne antioksidanse, a pojedina istraživanja ukazuju da njihovo dejstvo može biti čak jače od vitamina C i vitamina E.

Koliko traje ovako pripremljen sok?

Pošto nema šećera kao konzervansa, najbolje je da se potroši u roku od 3–5 dana i da stalno stoji u frižideru. Možete ga piti razblaženog sa kiselom vodom ili dodati led i nanu za letnju varijantu.

