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Vest da je glumac Tajler Mejn, poznat po ulozi u filmu "X-Men" objavio da boluje od raka dojke podsetila je javnost na činjenicu da ova bolest ne pogađa isključivo žene. Stručnjaci upozoravaju da se kod muškaraca često otkriva u kasnijoj fazi, jer promene na dojci dugo ne izazivaju sumnju na malignitet.

I muškarci i žene imaju tkivo dojke, mada ga kod njih ima znatno manje i uglavnom se nalazi iza bradavice. Upravo u tom tkivu može da se razvije maligni tumor, najčešće u predelu ispod ili oko bradavice.

Rak dojke kod muškaraca najčešće se dijagnostikuje u starijem životnom dobu, a prosečna starost obolelih u trenutku postavljanja dijagnoze je oko 71 godine. Zbog toga što ne postoji organizovani skrining, bolest se uglavnom otkriva tek nakon što muškarac sam primeti kvržicu, promenu na bradavici ili iscedak.

Simptomi su slični kao kod žena

Znaci upozorenja uključuju:

  • kvržicu ili zadebljanje u dojci
    promene na koži, poput uvlačenja ili nabiranja
    promenu oblika dojke ili bradavice
    iscedak iz bradavice
    bol u predelu dojke
    uvećane limfne čvorove u pazušnoj jami
muškarac se drži za grudi, roze traka, rak dojke kod muškaraca
Prvi simptomi mogu biti kvržica ispod bradavice, iscedak iz bradavice ili promene na koži dojke Foto: Shutterstock

Ko je u većem riziku?

Rizik raste sa godinama, a važnu ulogu imaju i nasledni faktori. Veća verovatnoća obolevanja postoji kod muškaraca koji imaju bliske srodnike sa rakom dojke, naročito ako su povezani sa BRCA2 mutacijom, kao i u porodicama u kojima su češći rak jajnika, prostate ili debelog creva.

Među faktorima rizika nalaze se i povišen nivo estrogena, pojedina oboljenja testisa, kao i Klinefelterov sindrom, retko genetsko stanje kod kojeg muškarci imaju dodatni X hromozom.

Na rizik mogu da utiču i pojedine životne navike, uključujući gojaznost, nedovoljnu fizičku aktivnost i prekomernu konzumaciju alkohola.

Kako se postavlja dijagnoza?

Pregledi su isti kao kod žena. Dijagnoza se postavlja kombinacijom mamografije, ultrazvuka dojke i biopsije, odnosno uzimanja uzorka tkiva za mikroskopsku analizu.

Lečenje najčešće počinje operacijom

Osnovni vid lečenja je hirurško uklanjanje dojke, odnosno mastektomija. Tokom operacije često se proveravaju i limfni čvorovi u pazuhu kako bi se utvrdilo da li se bolest proširila.

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Rizik raste sa godinama, a važnu ulogu imaju i nasledni faktori Foto: Shutterstock

U zavisnosti od stadijuma bolesti, nakon operacije mogu da se primene radioterapija, hemoterapija, hormonska terapija ili ciljane biološke terapije. Hormonska terapija posebno je važna kod tumora koji imaju receptore za estrogen, što je čest slučaj kod raka dojke kod muškaraca.

Ne postoji skrining za muškarce

Za razliku od žena, rutinski skrining raka dojke kod muškaraca se ne preporučuje. Zbog toga je važno obratiti pažnju na svaku novu promenu u predelu dojke i javiti se lekaru bez odlaganja.

Iako ne postoji siguran način da se bolest spreči, rano otkrivanje značajno povećava mogućnosti uspešnog lečenja i poboljšava prognozu.

Izvor: Cancer.org.au/Zdravlje.kurir.rs

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