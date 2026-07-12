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Muškarci koji imaju opstruktivnu apneju u snu češće imaju i erektilnu disfunkciju, a što je poremećaj disanja tokom spavanja izraženiji, veća je verovatnoća da će i problemi sa erekcijom biti ozbiljniji, pokazala je nova analiza objavljena u časopisu International Journal of Impotence Research.

Opstruktivna apneja u snu je poremećaj kod kojeg tokom spavanja dolazi do ponavljanih prekida disanja zbog zatvaranja disajnih puteva. Osim što povećava rizik od visokog krvnog pritiska, srčanih bolesti i moždanog udara, sve je više dokaza da može da utiče i na seksualno zdravlje muškaraca.

Naučnici su analizirali rezultate osam istraživanja koja su obuhvatila više od 1.100 ispitanika. U sedam studija pokazalo se da su muškarci sa težim oblikom apneje imali lošiju erektilnu funkciju. Takođe, što je nivo kiseonika u krvi tokom spavanja bio niži, to su problemi sa erekcijom bili izraženiji.

Analiza je pokazala i da je erektilna disfunkcija veoma česta kod muškaraca sa opstruktivnom apnejom u snu - u pojedinim istraživanjima imalo ju je između 59 i 69 odsto ispitanika, dok je bila znatno ređa kod muškaraca koji nisu imali ovaj poremećaj.

CPAP terapija pokazala ohrabrujuće rezultate

Istraživači smatraju da obe bolesti dele slične mehanizme. Česti prekidi disanja dovode do manjka kiseonika, oštećenja krvnih sudova, hronične upale i smanjene dostupnosti azot-monoksida, supstance koja ima ključnu ulogu u postizanju erekcije.

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) je standardna terapija za lečenje opstruktivne apneje u snu i primenjuje se u Srbiji već godinama Foto: Shutterstock

Dobra vest je da bi lečenje apneje moglo da poboljša i seksualnu funkciju. Nekoliko istraživanja pokazalo je da je primena CPAP aparata, koji tokom spavanja održava disajne puteve otvorenim, dovela do poboljšanja erektilne funkcije, a u jednom istraživanju tegobe su potpuno nestale kod 42,6 odsto muškaraca. Ipak, autori naglašavaju da su ovi rezultati zasnovani na manjem broju studija i da ih treba potvrditi većim kliničkim istraživanjima.