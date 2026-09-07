Testosteron nije nešto što bi trebalo uzimati samo zato što se muškarac oseća umorno, slabije ili želi više mišića.

Za procenu manjka važni su simptomi i laboratorijska potvrda niskog testosterona, a Harvard preporučuje da se niska vrednost potvrdi ponovljenim merenjem, jer jedan rezultat nije dovoljan za pouzdanu dijagnozu.