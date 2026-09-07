Testosteron bez manjka može biti opasan za srce: Nova studija otkriva 50% veći rizik od ozbiljnih srčanih problema
Muškarci koji su uzimali testosteron bez dokaza da imaju nizak nivo ovog hormona, odnosno hipogonadizam, imali su veći rizik od ozbiljnihkardiovaskularnih problema i smrti u poređenju sa muškarcima kojima je terapija bila propisana zbog potvrđenog nedostatka testosterona.
Praćeno gotovo 359.000 muškaraca
Istraživači su analizirali podatke iz elektronskih zdravstvenih kartona 123 zdravstvene organizacije širom sveta. U istraživanje su uključeni muškarci od 30 do 75 godina koji su koristili terapiju testosteronom.
Od gotovo 359.000 muškaraca, oko trećine nije imalo dokumentovane dokaze o hipogonadizmu.
Istraživači su zatim uporedili muškarce koji su dobijali terapiju zbog potvrđenog nedostatka testosterona saonima koji su koristili testosteron, iako nisu imali dokaze o njegovom nedostatku. Grupe su bile slične po godinama i drugim karakteristikama važnim za zdravlje.
Rizik od ozbiljnih srčanih problema bio je oko 50 odsto veći
Tokom deset godina praćenja, muškarci koji su koristili testosteron bez dokazanog hipogonadizma imali su oko 50 odsto veći rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja u poređenju sa muškarcima kojima je terapija propisana zbog potvrđenog nedostatka hormona.
U ozbiljne događaje ubrajali su se:
Kod ove grupe zabeležen je i skoro dvostruko veći rizik od smrti od bilo kog uzroka.
Iako su rezultati zabrinjavajući, istraživanje samo po sebi ne može da dokaže da je testosteron direktno izazvao veći rizik.
Moguće je da su između dve grupe postojale i druge razlike koje istraživači nisu mogli u potpunosti da izmere, a koje su uticale na rezultate.
Nova studija, objavljena u časopisu eBioMedicine u avgustu 2026. godine, zato predstavlja dodatni dokaz u raspravi o bezbednosti terapije testosteronom, ali ne daje konačan odgovor o uzročno-posledičnoj vezi.
Testosteron nije nešto što bi trebalo uzimati samo zato što se muškarac oseća umorno, slabije ili želi više mišića.
Za procenu manjka važni su simptomi i laboratorijska potvrda niskog testosterona, a Harvard preporučuje da se niska vrednost potvrdi ponovljenim merenjem, jer jedan rezultat nije dovoljan za pouzdanu dijagnozu.
Testosteron ne smete uzimati bez prethodne procene
Stručnjaci naglašavaju da muškarci koji razmatraju terapiju testosteronom treba najpre da prođu odgovarajuću lekarsku procenu.
Terapija može imati neželjene efekte. Jedan od poznatih problema jeste povećanje broja crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocitoza. Povećan broj crvenih krvnih zrnaca može doprineti većoj gustini krvi i povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
Zato odluka o terapiji testosteronom ne bi trebalo da se zasniva samo na simptomima ili želji za povećanjem energije, mišićne mase ili seksualne funkcije, već na medicinskoj proceni i dokazima o nedostatku hormona.
FDA je 2025. godine zahtevala upozorenja da testosteron može povećati krvni pritisak. U uputstvima se navodi da se pritisak mora pratiti tokom terapije, a testosteron se ne preporučuje osobama sa nekontrolisanom hipertenzijom.
Šta je važno znati?
Testosteron je važan hormon, ali njegova terapija nije bez rizika i nije namenjena svakom muškarcu. Pre početka lečenja potrebno je utvrditi da li zaista postoji njegov nedostatak i proceniti moguće koristi i rizike terapije.
Izvor: health.harvard.edu/zdravlje.kurir.rs
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