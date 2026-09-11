Razlika u dugovečnosti muškaraca i žena mogla bi delom da se krije i u načinu na koji organizam obrađuje aminokiseline

Slušaj vest

Muškarci u proseku žive kraće od žena, a novo istraživanje ukazuje da bi deo objašnjenja mogao da se krije u tirozinu, aminokiselini koja učestvuje u brojnim procesima u organizmu. Viši nivoi tirozina u krvi povezani su sa kraćim životnim vekom, pri čemu je ta veza bila najjasnija kod muškaraca.

Istraživači Univerziteta u Hongkongu i Univerziteta Džordžije analizirali su podatke 272.475 učesnika UK Biobank, a rezultate su objavili u časopisu Aging. Posmatrali su nivoe dve povezane aminokiseline - fenilalanina i tirozina - i njihovu vezu sa smrtnošću i dužinom života.

Tirozin nastaje iz fenilalanina i služi kao polazna supstanca za stvaranje važnih neurotransmitera, među kojima su dopamin, adrenalin i noradrenalin. Njegov nivo razlikuje se i između polova - kod mladih žena obično je niži nego kod mladih muškaraca.

Veza izraženija kod muškaraca

Nakon što su uzeli u obzir faktore poput godina, pušenja, alkohola, fizičke aktivnosti i indeksa telesne mase, istraživači su utvrdili da je viši nivo fenilalanina povezan sa većim rizikom od smrti kod oba pola. Viši tirozin bio je povezan sa većom ukupnom smrtnošću kod muškaraca, ali ne i kod žena, mada razlika između polova nije bila statistički značajna.

Rezultati kod žena bili manje dosledni Foto: Shutterstock

Naučnici su zatim primenili Mendelovu randomizaciju, metodu koja pomoću genetskih varijanti pomaže u proceni mogućih uzročno-posledičnih veza. Kada su istovremeno uzeli u obzir obe aminokiseline, viši genetski predviđen nivo tirozina bio je povezan sa kraćim životnim vekom kod muškaraca, dok su rezultati kod žena bili manje dosledni.

Kakvu ulogu ima tirozin?

Mehanizam još nije poznat. Jedno od mogućih objašnjenja je povezanost tirozina sa insulinskom rezistencijom, koja povećava rizik od brojnih hroničnih bolesti. Tirozin je povezan i sa stvaranjem neurotransmitera na koje utiču polni hormoni, uključujući testosteron, što bi moglo delimično da objasni razlike između muškaraca i žena.

Autori naglašavaju da rezultati ne znače da bi ljudi trebalo da smanje unos proteina ili tirozina. Nivoi aminokiselina u krvi ne odražavaju nužno direktno njihov unos hranom, a studija nije ispitivala promene ishrane niti uzimanje suplemenata tirozina.