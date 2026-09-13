Samo petina ispitanih muškaraca znala je za moguću vezu ishrane i rizika od raka prostate

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Mleko, sir i drugi mlečni proizvodi svakodnevni su deo ishrane mnogih muškaraca, ali pojedina istraživanja povezuju njihov veći unos sa povećanim rizikom od raka prostate. Nova američka anketa pokazuje, međutim, da je svega petina muškaraca upoznata sa ovom mogućom vezom.

Istraživanje koje je Morning Consult sproveo za Physicians Committee for Responsible Medicine obuhvatilo je 1.102 muškarca u SAD. Samo 20 odsto ispitanika znalo je za povezanost između konzumiranja mlečnih proizvoda i rizika od raka prostate, dok je isti procenat naveo da je sa zdravstvenim radnikom razgovarao o tome kako ishrana može da utiče na rizik.

Šta dosadašnja istraživanja pokazuju?

Podaci na koje se autori pozivaju uglavnom potiču iz opservacionih studija. Meta-analiza 32 istraživanja povezala je veći unos mlečnih proizvoda, uključujući mleko i sir, sa većim rizikom od raka prostate.

U jednom istraživanju muškarci koji su pili najmanje jednu šolju obranog ili nemasnog mleka dnevno imali su 19 odsto veći rizik od raka prostate u odnosu na one koji su ga retko pili.

Druga studija, u kojoj je 3.612 muškaraca praćeno osam do deset godina, pokazala je da su oni koji su unosili najviše nemasnih mlečnih proizvoda, oko tri porcije dnevno, imali više nego dvostruko veći rizik od razvoja raka prostate u poređenju sa muškarcima koji su jeli manje od jedne porcije dnevno.

Mleko, sir i jogurt važni su izvori proteina i kalcijuma, ali i povećavaju rizik od kancera u većim količinama Foto: Shutterstock

Meta-analiza 11 studija sa više od 700.000 učesnika ukazala je i na moguću vezu punomasnog mleka sa smrtnim ishodom: najveći unos bio je povezan sa do 50 odsto većim rizikom od smrti od raka prostate u odnosu na najmanji unos.

Biljna ishrana povezana sa manjim rizikom

Pojedina istraživanja istovremeno povezuju ishranu bogatu biljnim namirnicama sa povoljnijim ishodima. U Adventist Health Study-2 veganska ishrana bila je povezana sa 35 odsto manjim rizikom od raka prostate, dok je kod više od 2.000 muškaraca kojima je bolest već dijagnostikovana najveći unos biljnih namirnica bio povezan sa manjim rizikom od napredovanja i povratka bolesti.