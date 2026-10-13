Testisi su izuzetno osetljivi na temperaturu. Njihova temperatura trebalo bi da bude približno jedan stepen Celzijusa niža od temperature unutrašnjosti tela

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Pametni mobilni telefoni postali su gotovo deo tela savremenog čoveka. Milijarde muškaraca širom sveta svakodnevno satima drže mobilne telefone uz telo, često u džepu pantalona. Ipak, jedno neprijatno pitanje pojedini istraživači postavljaju već skoro dve decenije: da li mobilni telefon može neprimetno da naruši kvalitet sperme i smanji broj spermatozoida?

Ima li osnova?

Pojedini stručnjaci, poput dr Mrinalini Sing, smatraju da ova zabrinutost nije bez osnova. Naučna saznanja značajno su se promenila od početka dvehiljaditih godina, kada su naučnici prvi put počeli da ispituju da li radiofrekventna elektromagnetna polja (RF EMF) koja emituju mobilni uređaji mogu negativno da utiču na broj spermatozoida.

Danas su naučni dokazi složeniji, a rezultati istraživanja ponekad su protivrečni, smatra dr Sing.

Kako rade mobilni telefoni?

Mobilni telefoni funkcionišu tako što emituju radiofrekventno elektromagnetno zračenje. Ono se razlikuje od jonizujućeg zračenja, koje može da ošteti DNK.

- Ovde je reč o nejonizujućem zračenju koje telefon emituje kada traži signal, šalje podatke ili obavlja poziv. Testisi, koji se nalaze izvan unutrašnjosti tela, mogu biti izloženi ovom zračenju kada telefon držite u džepu - kaže dr Sing.

Jedan od mehanizama koji zabrinjava istraživače povezan je sa zagrevanjem i oksidativnim stresom.

Kada telo apsorbuje radiofrekventnu energiju, dolazi do stvaranja toplote. Testisi su organi izuzetno osetljivi na temperaturu. Smešteni su izvan tela upravo zato što bi njihova temperatura trebalo da bude približno jedan stepen Celzijusa niža od temperature unutrašnjosti tela kako bi se proizvodili zdravi spermatozoidi, objašnjava dr Sing.

- Svako dugotrajnije povećanje temperature testisa može da smanji proizvodnju spermatozoida i njihov ukupan broj, umanji njihovu pokretljivost i ošteti njihovu DNK - navodi dr Sing.

Mobilni telefoni funkcionišu tako što emituju radiofrekventno elektromagnetno zračenje. Ono se razlikuje od jonizujućeg zračenja, koje može da ošteti DNK. Foto: Shutterstock

Oksidativni stres u tkivu testisa

Pored zagrevanja, izlaganje radiofrekventnom zračenju može da izazove oksidativni stres u tkivu testisa. To znači da ćelije stvaraju više štetnih slobodnih radikala nego što organizam može da neutrališe.

- Slobodni radikali napadaju ćelijske membrane spermatozoida, oštećuju mitohondrije, strukture koje ćelijama obezbeđuju energiju, i potencijalno mogu da naruše genetski materijal- kaže dr Sing.

Šta istraživanja zaista pokazuju?

Studija objavljena 2018. godine obuhvatila je više od 2.800 muškaraca čije su partnerke i oni sami dolazili u klinike za lečenje neplodnosti u nekoliko zemalja.

Istraživači su utvrdili da muškarci koji su koristili mobilne telefone duže od četiri sata dnevno imaju značajno manji broj spermatozoida od muškaraca koji nisu koristili mobilne telefone.

- Razlika nije bila zanemarljiva. Kod intenzivnih korisnika telefona zabeleženo je smanjenje od približno 30 odsto - navodi dr Sing.

Međutim, kada se istraživanja detaljnije analiziraju, slika postaje složenija.

Sistematski pregled i metaanaliza iz 2021. godine, koji su objedinili podatke iz 34 studije, ukazali su na povezanost korišćenja mobilnih telefona sa manjim brojem spermatozoida i njihovim slabijim kvalitetom. Pojedine studije utvrdile su izražene negativne efekte, dok druge nisu pronašle povezanost između korišćenja mobilnih telefona i muške plodnosti.

- Jedan od problema u istraživanju uticaja mobilnih telefona jeste to što ljudi telefone koriste na različite načine, nose ih na različitim mestima i imaju različitu genetsku podložnost mogućim štetnim uticajima - smatra dr Sing.

Studije ukazuju na povezanost korišćenja mobilnih telefona sa manjim brojem spermatozoida Foto: Profimedia

Da li je važno u kom džepu držite telefon?

- Kada telefon držite u prednjem džepu pantalona, on se nalazi neposredno uz testise, što može da dovede do veće izloženosti radiofrekventnom zračenju nego kada ga nosite na drugom mestu. Nekoliko studija pokazalo je da su blizina izvora zračenja i trajanje izloženosti povezani sa smanjenim brojem i slabijim kvalitetom spermatozoida - navodi dr Sing.

Jedan naučni rad iz 2019. godine pokazao je da su uzorci sperme muškaraca koji su redovno držali mobilne telefone u prednjim džepovima imali značajno slabiju pokretljivost spermatozoida u poređenju sa uzorcima muškaraca koji su telefone držali na drugim mestima.

Ipak, uobičajeno svakodnevno korišćenje mobilnog telefona za komunikaciju ne treba automatski smatrati uzrokom neplodnosti. Kod muškaraca koji koriste mobilne telefone nije zabeležen pad plodnosti na nivou populacije koji bi ukazivao na veliku javnozdravstvenu krizu, dodaje dr Sing.

- Osim toga, ako izloženost telefonu zaista dovede do smanjenja kvaliteta spermatozoida, taj efekat može biti reverzibilan, odnosno potencijalno povratan. Kada muškarci smanje korišćenje mobilnih telefona, parametri sperme mogu da se poboljšaju - naglašava dr Sing.

Kada muškarci smanje korišćenje mobilnih telefona, parametri sperme mogu da se poboljšaju Foto: Shutterstock

Kako da se zaštitite?

Obratite pažnju na to gde držite telefon. Premestite ga iz prednjeg džepa u torbu ili na drugo mesto dalje od tela kako biste smanjili neposrednu izloženost reproduktivnih organa.

Koristite slušalice ili zvučnik tokom poziva. To je posebno korisno kada razgovori dugo traju, jer se antena koja emituje radiofrekventno zračenje tada nalazi dalje od tela.

Smanjite nepotrebnu upotrebu telefona. Ne morate potpuno da se odreknete telefona, ali svesnije upravljanje vremenom pred ekranom može imati koristi za zdravlje i izvan pitanja plodnosti.

Povremeno ostavite telefon da se ohladi. Telefoni stvaraju toplotu tokom korišćenja, pa njihovo povremeno odlaganje može da smanji zagrevanje u neposrednoj blizini testisa.

Razmotrite korišćenje režima rada u avionu kada vam mrežna veza nije potrebna. Ovaj režim isključuje radiofrekventni prenos dok koristite funkcije koje ne zahtevaju mrežnu vezu. Ako koristite bežični internet, držite telefon dalje od tela kad god je to moguće.

Mobilni telefon nije jedini faktor rizika

Mobilni telefon nije jedini faktor iz okruženja koji utiče na broj i kvalitet spermatozoida.