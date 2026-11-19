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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Godine muškarca utiču na kvalitet spermatozoida, oštećenja DNK i uspešnost vantelesne oplodnje, posebno nakon 40. godine

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Da li su godine muškarca važne kada par prolazi kroz vantelesnu oplodnju? Iako se najčešće govori o biološkom satu žene, starenje može uticati i na kvalitet spermatozoida, razvoj embriona i ishod trudnoće.

Muškarci proizvode spermatozoide tokom celog života, ali njihov kvalitet ne ostaje nepromenjen. Sa godinama mogu da opadnu njihova pokretljivost i kvalitet DNK, posebno nakon 40. do 45. godine.

- Kvalitet sperme postepeno opada sa starenjem, naročito posle 40. do 45. godine, mada je uticaj manji nego kod žena - kaže dr Lavanja Kiran, specijalista ginekologije i akušerstva bolnice KIMS u Bengaluru.

Ove promene mogu uticati na razvoj embriona, ostvarivanje trudnoće i živorođenje, a mogu biti povezane i sa povećanim rizikom od pobačaja. Ipak, istraživanja nisu potpuno saglasna, a mnogi muškarci stariji od 40 godina uspešno postaju očevi putem vantelesne oplodnje.

Starenjem opada kvalitet spermatozoida, njihova pokretljivost i očuvanost DNK Foto: Shutterstock

Kako starenje utiče na DNK spermatozoida?

Ćelije koje proizvode spermatozoide neprestano se dele, a svaka deoba nosi mogućnost nastanka grešaka u DNK. Sa godinama opada i sposobnost organizma da popravlja oštećenja, dok oksidativni stres može dodatno da ugrozi genetski materijal spermatozoida.

Ovaj proces, poznat kao fragmentacija DNK, može otežati razvoj i implantaciju embriona, a u pojedinim slučajevima povećati rizik od pobačaja.

Koje se još promene javljaju sa godinama?

Starenje može dovesti do smanjene zapremine semene tečnosti, slabije pokretljivosti spermatozoida i promena nivoa testosterona.

Na mušku plodnost dodatno mogu uticati:

Pušenje i prekomerna konzumacija alkohola.

Gojaznost i dijabetes.

Visok krvni pritisak.

Hormonski poremećaji Da li ICSI može da nadoknadi oštećenja spermatozoida?

Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida (ICSI) jeste metoda vantelesne oplodnje tokom koje se jedan spermatozoid direktno ubrizgava u jajnu ćeliju.

„ICSI pomaže kada su broj ili pokretljivost spermatozoida niski, ali ne može da prepozna niti popravi oštećenja DNK“, objašnjava dr Kiran.

Zato ova metoda ne rešava sve probleme sa plodnošću povezane sa starenjem.

Kada muškarci treba da provere plodnost?

Muškarcima starijim od 40 do 45 godina savetuje se razgovor sa specijalistom za plodnost, posebno ako je i partnerka starija od 35 godina.

Muška plodnost može da opada sa godinama zbog promena u kvalitetu i genetskom materijalu spermatozoida Foto: Shutterstock

Analiza sperme prvi je korak u proceni muške plodnosti. U određenim slučajevima, poput ponovljenih neuspeha vantelesne oplodnje ili spontanih pobačaja, lekar može preporučiti i test fragmentacije DNK spermatozoida.

Na kvalitet sperme mogu pozitivno uticati prestanak pušenja, ograničavanje alkohola, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i uravnotežena ishrana.

Međunarodni dan muškaraca obeležava se danas, a zbog tradicionalne uloge "hranitelja porodice" u Srbiji muškarac češće prihvata prekovremeni rad, skoro nikada ne koristi odsustvo zbog dece, dok više od polovine muškaraca priznaje da radi tempom koji vodi u sagorevanje na poslu.

Kada parovi treba da potraže stručnu pomoć?

Preporuka je da se parovi obrate specijalisti nakon 12 meseci pokušavanja začeća, odnosno nakon šest meseci ako je žena starija od 35 godina. Raniji pregled savetuje se kada postoje poznati problemi sa reproduktivnim zdravljem, ponovljeni pobačaji ili neuspešni pokušaji vantelesne oplodnje.