Izgleda da muškarci ipak ne preteruju baš toliko kada ih obori virus, potvrđuju naučnici

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Izraz "muški grip" godinama se koristi u šali, ali naučna istraživanja pokazuju da muškarci zaista mogu teže da podnose pojedine virusne infekcije. Novo istraživanje Univerziteta Mekmaster u Kanadi, objavljeno u časopisu The Journal of Infectious Diseases, ukazuje na to da razlog nije nužno veća količina virusa u organizmu, već način na koji imunski sistem reaguje na infekciju.

Istraživanje je sprovedeno na miševima zaraženim virusom zika, a njegovi rezultati nadovezuju se na ranija saznanja o polnim razlikama u težini gripa, kovida 19 i groznice Zapadnog Nila.

- Sve je prihvaćenije stanovište da se ishodi akutnih virusnih infekcija razlikuju između muškaraca i žena. Izgleda da muški imunski sistem snažnije reaguje na ove infekcije, zbog čega su oštećenje tkiva i upala na mestu infekcije često izraženiji - objašnjava profesor Ali Aškar, koji je rukovodio istraživanjem.

Ista količina virusa, različite posledice

Mužjaci miševa zaraženi virusom zika bili su znatno podložniji teškim neurološkim komplikacijama, uključujući slabost i paralizu. Istraživači su pretpostavili da imaju veću količinu virusa ili da ga ženke brže eliminišu, ali analize su pokazale da je količina virusa u krvi i mozgu bila slična kod oba pola.

Isti virus, ista količina, ali ne nužno i ista težina bolesti kod muškaraca i žena Foto: Shutterstock

- Životinje su bile gotovo genetski identične, iste starosti i zaražene jednakom količinom virusa. Nismo mogli da objasnimo zašto se bolest toliko razlikovala - navodi Aškar.

Neočekivano otkriće

Do otkrića su naučnici došli slučajno, kada su tokom proučavanja virusa zika primetili da su neurološki simptomi nestali. Ispostavilo se da su sve životinje u eksperimentalnoj grupi bile ženke. Kada su ponovo uključili mužjake, vratile su se i teške komplikacije.

- U početku nismo bili sigurni da je pol razlog odsustva simptoma. Kada su se oni ponovo pojavili kod mužjaka, postalo je jasno šta se događa - kaže Aleksa Mansur, prva autorka rada.