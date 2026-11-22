Muški grip nije samo mit: Naučnici otkrili zašto muškarci teže podnose virusne infekcije
- Novo istraživanje Univerziteta Mekmaster pokazuje da muškarci zaista mogu teže da podnose neke virusne infekcije, zbog jače reakcije imunskog sistema i izraženije upale.
- Na miševima zaraženim virusom zika utvrđeno je da su mužjaci imali teže neurološke komplikacije, iako je količina virusa bila ista kao kod ženki.
Izraz "muški grip" godinama se koristi u šali, ali naučna istraživanja pokazuju da muškarci zaista mogu teže da podnose pojedine virusne infekcije. Novo istraživanje Univerziteta Mekmaster u Kanadi, objavljeno u časopisu The Journal of Infectious Diseases, ukazuje na to da razlog nije nužno veća količina virusa u organizmu, već način na koji imunski sistem reaguje na infekciju.
Istraživanje je sprovedeno na miševima zaraženim virusom zika, a njegovi rezultati nadovezuju se na ranija saznanja o polnim razlikama u težini gripa, kovida 19 i groznice Zapadnog Nila.
- Sve je prihvaćenije stanovište da se ishodi akutnih virusnih infekcija razlikuju između muškaraca i žena. Izgleda da muški imunski sistem snažnije reaguje na ove infekcije, zbog čega su oštećenje tkiva i upala na mestu infekcije često izraženiji - objašnjava profesor Ali Aškar, koji je rukovodio istraživanjem.
Ista količina virusa, različite posledice
Mužjaci miševa zaraženi virusom zika bili su znatno podložniji teškim neurološkim komplikacijama, uključujući slabost i paralizu. Istraživači su pretpostavili da imaju veću količinu virusa ili da ga ženke brže eliminišu, ali analize su pokazale da je količina virusa u krvi i mozgu bila slična kod oba pola.
- Životinje su bile gotovo genetski identične, iste starosti i zaražene jednakom količinom virusa. Nismo mogli da objasnimo zašto se bolest toliko razlikovala - navodi Aškar.
Neočekivano otkriće
Do otkrića su naučnici došli slučajno, kada su tokom proučavanja virusa zika primetili da su neurološki simptomi nestali. Ispostavilo se da su sve životinje u eksperimentalnoj grupi bile ženke. Kada su ponovo uključili mužjake, vratile su se i teške komplikacije.
- U početku nismo bili sigurni da je pol razlog odsustva simptoma. Kada su se oni ponovo pojavili kod mužjaka, postalo je jasno šta se događa - kaže Aleksa Mansur, prva autorka rada.
Istraživači smatraju da bi biološki pol trebalo više uzimati u obzir pri proučavanju i lečenju virusnih infekcija. Aškar ukazuje na značaj ranog suzbijanja prekomerne upale kod muškaraca, ali nalazi na životinjama još ne dokazuju delotvornost takvog pristupa kod ljudi.
Izvor: News.mcmaster.ca/Zdravlje.kurir.rs