Može li promena ishrane da poboljša erektilnu funkciju? Naučnici otkrili koji režim daje najbolje rezultate
- Mediteranska ishrana i smanjen unos kalorija pokazali su najbolje rezultate za erektilnu funkciju u analizi 11 studija sa 935 muškaraca.
- Dugoročno ograničavanje kalorija, najmanje 24 nedelje, povezano je i sa višim nivoom ukupnog testosterona.
- Veoma niskokalorične dijete i zamena obroka nisu dale statistički značajno poboljšanje.
Promena načina ishrane mogla bi da poboljša erektilnu funkciju kod muškaraca, a najbolje rezultate pokazala je mediteranska ishrana, praćena smanjenim unosom kalorija. Novo istraživanje ukazuje i na to da dugoročno ograničavanje kalorijskog unosa može da doprinese povećanju nivoa testosterona.
Erektilna disfunkcija pogađa više od 150 miliona muškaraca širom sveta, a njene posledice prevazilaze okvire seksualnog zdravlja. Osim sa smanjenim nivoom testosterona, usko je povezana sa poremećajima funkcije krvnih sudova i metabolizma, kardiovaskularnim bolestima, dijabetesom tipa 2 i gojaznošću. Smatra se i ranim upozoravajućim znakom kardiovaskularnih problema.
Najbolji rezultati
U okviru istraživanja objavljenog u časopisu Frontiers in Urology, naučnici su pregledali 11 randomizovanih kontrolisanih studija koje su obuhvatile 935 muškaraca, od kojih je osam studija uključeno u kvantitativnu analizu.
U poređenju sa uobičajenom ishranom, mediteranska ishrana i smanjen unos kalorija doveli su do značajnog poboljšanja rezultata na međunarodnoj skali za procenu erektilne funkcije, za 2,94 odnosno 1,68 bodova. Nasuprot tome, veoma niskokalorične dijete i režimi koji podrazumevaju zamenu obroka nisu pokazali statistički značajna poboljšanja.
Mediteranska ishrana obiluje mononezasićenim i omega-3 masnim kiselinama, kao i jedinjenjima sa antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Pretpostavlja se da ove materije doprinose boljoj erektilnoj funkciji smanjenjem upalnih procesa, poboljšanjem cirkulacije i zaštitom erektilnog tkiva od oksidativnog stresa.
Uticaj na testosteron
Ograničavanje kalorijskog unosa tokom najmanje 24 nedelje povezano je sa povećanjem nivoa ukupnog testosterona za 2,83 nmol/L. Naučnici smatraju da bi ovaj efekat mogao da bude posledica smanjenja masnih naslaga oko unutrašnjih organa i poboljšanja osetljivosti na insulin. Naime, visceralno masno tkivo sadrži enzim aromatazu, koji pretvara testosteron u estradiol (oblik estogena).
Autori istraživanja ističu da je mediteranska ishrana dugoročno održivija od strogih dijeta i da bi mogla da bude korisna dopuna standardnom lečenju erektilne disfunkcije. Ipak, zbog ograničenog broja direktnih poređenja različitih režima ishrane, rezultate je potrebno potvrditi dodatnim istraživanjima.
Izvor: News-medical.net/Zdravlje
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