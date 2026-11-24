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Promena načina ishrane mogla bi da poboljša erektilnu funkciju kod muškaraca, a najbolje rezultate pokazala je mediteranska ishrana, praćena smanjenim unosom kalorija. Novo istraživanje ukazuje i na to da dugoročno ograničavanje kalorijskog unosa može da doprinese povećanju nivoa testosterona.

Erektilna disfunkcija pogađa više od 150 miliona muškaraca širom sveta, a njene posledice prevazilaze okvire seksualnog zdravlja. Osim sa smanjenim nivoom testosterona, usko je povezana sa poremećajima funkcije krvnih sudova i metabolizma, kardiovaskularnim bolestima, dijabetesom tipa 2 i gojaznošću. Smatra se i ranim upozoravajućim znakom kardiovaskularnih problema.

Najbolji rezultati

U okviru istraživanja objavljenog u časopisu Frontiers in Urology, naučnici su pregledali 11 randomizovanih kontrolisanih studija koje su obuhvatile 935 muškaraca, od kojih je osam studija uključeno u kvantitativnu analizu.

U poređenju sa uobičajenom ishranom, mediteranska ishrana i smanjen unos kalorija doveli su do značajnog poboljšanja rezultata na međunarodnoj skali za procenu erektilne funkcije, za 2,94 odnosno 1,68 bodova. Nasuprot tome, veoma niskokalorične dijete i režimi koji podrazumevaju zamenu obroka nisu pokazali statistički značajna poboljšanja.

Mediteranska ishrana obiluje mononezasićenim i omega-3 masnim kiselinama, kao i jedinjenjima sa antioksidativnim i protivupalnim svojstvima Foto: Shutterstock

Mediteranska ishrana obiluje mononezasićenim i omega-3 masnim kiselinama, kao i jedinjenjima sa antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Pretpostavlja se da ove materije doprinose boljoj erektilnoj funkciji smanjenjem upalnih procesa, poboljšanjem cirkulacije i zaštitom erektilnog tkiva od oksidativnog stresa.

Uticaj na testosteron

Ograničavanje kalorijskog unosa tokom najmanje 24 nedelje povezano je sa povećanjem nivoa ukupnog testosterona za 2,83 nmol/L. Naučnici smatraju da bi ovaj efekat mogao da bude posledica smanjenja masnih naslaga oko unutrašnjih organa i poboljšanja osetljivosti na insulin. Naime, visceralno masno tkivo sadrži enzim aromatazu, koji pretvara testosteron u estradiol (oblik estogena).

Autori istraživanja ističu da je mediteranska ishrana dugoročno održivija od strogih dijeta i da bi mogla da bude korisna dopuna standardnom lečenju erektilne disfunkcije. Ipak, zbog ograničenog broja direktnih poređenja različitih režima ishrane, rezultate je potrebno potvrditi dodatnim istraživanjima.