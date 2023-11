RAK TESTISA NE BOLI, SLUČAJNO SE OTKRIVA! Dr Milošević: "Kao što žene pregledaju dojke, naučite da PRAVILNO ISPIPATE TESTISE"

Rak prostate jedan je od vodećih uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti kod muškaraca, a u Srbiji je, po učestalosti, odmah iza raka pluća i debelog creva.

Godišnje od ove bolesti u našoj zemlji oboli do 3.000 muškaraca i premine oko 900. U toku je kampanja podizanja svesti o raku prostate pod sloganom "Rak prostate: budi brži, zakaži pregled i pobedi!"

A da li su muškarci svesni opasnosti ove bolesti i koliko su "brzi" u zaštiti zdravlja, odgovorio je gost "Pulsa Srbije" prof. dr Aleksandar Milošević.

foto: Kurir televizija

Mladi češće obolevaju od raka testisa

Doktor je napomenuo da uglavnom mladi obolevaju od raka testisa, dok se rak prostate uglavnom vezuje za osobe iznad 50 godina:

- Zato sam i napomenuo da se zna, mlađi muškarci koji primete od 15. godine bilo kakvu promenu na testisima, moraju da dođu do urologa da se pregledaju. Pregledi su laki, rade se tumorski markeri iz krvi i lokalni ultrazvučni pregledi i opipavanje prstima. Tumori testisa u početku nisu bolni, oni kreću da bole samo ako se sekundarno na taj tumor nadoveže infekcija. Upravo infekcija pravi zapaljenje, bol... Na taj način ljudi slučajno otkriju tumor.

Neka vam urolog objasni kako se pregledaju testisi

Potom je Milošević dao dobronameran savet muškarcima:

- Predlog je, da mladići, kao što žene idu na pregled dojke, tako da i oni pregledaju testise ili da im urolog objasni kako se pipaju testisi. Konkretan uzrok raka se ne zna, jer da se zna, verovatno bi ga rešavali. Osnovni, odnosno najviše se veruje u pad testosterona, to je muški hormon koji ga štiti od tumora, bolesti krvih sudova, depresije, od svega. Štiti, ako se adekvatno dozira. Međutim, ako se zloupotrebljava zbog mišića ili čega god, onda je to loše, pravi dodatne probleme. Ako se testosteron umereno uzima do pedesete godine, onda će se muškarac bolje osećati.

