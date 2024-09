Generalno, urinarne infekcije su češće kod žena nego kod muškaraca. One su čak 30 puta podložnije, jer je njihova uretra, kanal koji vodi od bešike do mesta gde urin izlazi iz tela, kraća nego kod muškaraca. Međutim, to ne znači da jači pol ne može da razvije ovu bolest, kaže dr Gopal Rati, urolog iz bolnice Manipal, Pune i otkriva da li se može preneti tokom seksualnog odnosa.