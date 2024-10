Zašto je to važno uzeti u obzir, na Instagramu je otkrio dr Zoran Krstanoski, specijalista urologije, uroonkolog. Upravo on je jedan od najboljih urologa u ovom delu Evrope, pionir u uvođenju i standardizaciji minimalno invazivnih metoda u lečenju najkompleksnijih uroloških bolesti i stanja.- Prostatitis se obično javlja kod starijih muškaraca i kod njih je to obično zbog mikroorganizma ešerihija koli. Kada imate mladog čoveka sa kliničkim znacima prostatitisa, onda uvek prvo pomislite na hlamidiju, na mikroplazmu i to lečite. Utvrđuje se tako što se uzima pre svega urin za urinokulturu i masira se prostata kako bi se dobila prostatična sluz. taj uzorak se šalje na mikrobiološku analizu - objasnio je dr Krstanoski.