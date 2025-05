Put do roditeljstva najčešće je ispunjen željom za zdravom i srećnom bebom. Mada se prenatalno zdravlje uglavnom vezuje za majku, sve više istraživanja pokazuje da i uloga oca - posebno kada je reč o unošenju alkohola - može da ima veliki značaj . Pitanje da li muškarac koji pije može da ima zdravo dete nije jednostavno, a odgovor, nažalost, nije ni "da" ni "ne", objašnjavaginekolog dr Nirđa Goel,

- Godinama se fokus u sprečavanju urođenih mana izazvanih alkoholom stavljao isključivo na to da majka ne pije tokom trudnoće. To jeste izuzetno važno jer unošenje alkohola u trudnoći može da dovede do fetalnog alkoholnog spektra poremećaja (FASD), koji obuhvata fizičke, intelektualne i teškoće u ponašanju koje traju ceo život. Ali danas znamo da ni očev doprinos ne treba zanemariti - naglašava dr Goel.