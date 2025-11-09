Rak testisa počinje kao bezbolna ili blago bolna kvržica na jednom testisu

Karcinom prostate i testisa često dolaze neopaženo i otkrivaju se prekasno. Ne čekajte da se jave prvi simptomi, apeluje na svom Instagram nalogu urolog prof. dr Dejan Dragičević, ističući da je novembar idealna prilika da se muškarci podsete na značaj ranih pregleda.

Redovni pregledi, dodaje, daju šansu da se bolest otkrije dok je još u ranoj fazi, kada je lečenje kraće i jednostavnije, a prognoza najpovoljnija.

Rak prostate i testisa u Srbiji U Srbiji se svake godine dijagnostikuje oko 3.000 novih slučajeva raka prostate, dok oko 1.000 muškaraca izgubi život zbog ove bolesti. U Srbiji i svetu rak testisa spada u retke maligne bolesti. Uprkos tome, najčešće pogađa mlađe muškarce, a procenjuje se da rizik tokom života iznosi oko jedan na 250 do 300 muškaraca.

- Preventiva podrazumeva nekoliko važnih koraka: klinički pregled, digitorektalni pregled, PSA test, laboratorijske analize i ultrazvuk. Upravo ova kombinacija daje najširu sliku zdravlja prostate i otkriva promene koje se na vreme mogu zaustaviti - sugeriše dr Dragičević.

Rak testisa ne bira godine

Kada je reč o raku testisa, profesor podseća da on pogađa i mlade muškarce, na šta upućuje i nedavni primer našeg reprezentativca Nikole Topića (20).

- Karcinom testisa pogađa i mlade muškarce, posebno između 15 i 35 godina. Karcinom testisa se može javiti u bilo kom starosnom dobu - navodi dr Dragičević.

Simptomi raka testisa Rak testisa počinje kao bezbolna ili blago bolna kvržica na jednom testisu, osećaj težine u mošnicama, povećanje ili smanjenje testisa, tupi bol u preponi ili donjem stomaku, a ponekad i naglo skupljanje tečnosti u mošnicama.

Zato je ključan samopregled, koji bi jednom mesečno trebalo da obavi svaki muškarac. To je kratka i jednostavna navika koja može da otkrije promenu mnogo pre nego što postane ozbiljna.

Foto: Shutterstock

- Samopregled se obavlja najbolje pod tušem, kada je koža mošnica opuštena. Prstima bi treba preći preko čitave površine testisa, koja treba da bude glatka i bez čvorića. Svaka nepravilnost, tvrdoća ili kvržica razlog je da se odmah potraži pregled - savetuje doktor.

Rak prostate i dalje u vrhu

Rak prostate i dalje je drugo najčešće maligno oboljenje kod muškaraca (posle karcinoma pluća). Uprkos tome, mnogi i dalje izbegavaju pregled iz neprijatnosti, a najčešća prepreka je digitorektalni pregled.

Rak prostate i dalje je drugo najčešće maligno oboljenje kod muškaraca Foto: Shutterstock

- Digitorektalni pregled prostate muškarci najmanje vole i često zbog ovog pregleda odlažu posetu urologu. On je, međutim, neophodan i bez njega nema potpunog pregleda, a cilj je otkrivanje promena na prostati i u onim slučajevima kada su PSA test i ultrazvuk uredni - sugeriše dr Dragičević.

Simptomi raka prostate Rak prostate u početku najčešće ne daje tegobe. Kasnije se mogu javiti učestalo mokrenje, slabiji mlaz, osećaj nepotpunog pražnjenja bešike, bol ili peckanje prilikom mokrenja, krv u mokraći ili semenu, bol u slabinskom delu leđa i erektilne smetnje.