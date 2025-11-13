Čak 93 odsto muškaraca ne zna za PSA test: Svest o raku prostate i dalje dramatično niska
Najnovije istraživanje Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate (HDBRP) pokazuje da čak 93 odsto građana nikada nije čulo za PSA test, osnovni marker koji otkriva rane promene na prostati. Iako je studija sprovedena u Hrvatskoj, stručnjaci smatraju da je nivo informisanosti sličan i u Srbiji, što potvrđuju i podaci Instituta “Batut”, prema kojima je više od trećine muškaraca PSA test uradilo prvi put tek tokom ovogodišnje akcije.
Ne čekajte na simptome
Rak prostate često počinje tiho i podmuklo, bez ikakvih simptoma. Kada se pojave tegobe poput učestalog ili otežanog mokrenja, slabijeg mlaza, osećaja da se bešika ne prazni potpuno ili tragova krvi u mokraći, bolest obično već traje godinama. Upravo zato se rak prostate otkriva kasno kod značajnog broja pacijenata, što umanjuje uspeh lečenja i povećava smrtnost.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u našoj zemlji se svake godine više od 6.000 muškaraca suoči sa karcinomima prostate, bešike, bubrega i testisa, a PSA testiranje je jedan od ključnih alata za rano otkrivanje raka prostate. Tokom ovog leta u nacionalnoj akciji testirano je više od 1.700 građana, najviše uzrasta od 60 do 79 godina, a pozitivan nalaz zabeležen je kod oko 14 odsto ispitanika. Posebno zabrinjava podatak da je čak 37 odsto njih PSA test radilo prvi put, iako je reč o grupi sa povećanim rizikom.
Stručnjaci podsećaju da rizik od raka prostate raste sa godinama i da se najčešće javlja kod muškaraca starijih od 50 godina. Ako postoji porodična istorija bolesti, rizik može da bude i dvostruko veći. Zato se svim muškarcima od sredine pete decenije života preporučuje da urade PSA test jednom godišnje, čak i ako nemaju simptome.
Izlečiv ako se otkrije na vreme
U razvijenim zemljama skrining raka prostate obuhvata muškarce između 50 i 69 godina, a sličan model već se razmatra i kod nas. Srbija poslednjih godina intenzivira edukaciju o muškom zdravlju, a javne kampanje sa plakatima u domovima zdravlja, apotekama i radnim kolektivima imaju za cilj da podsete muškarce da prevencija i pregled od svega nekoliko minuta mogu da spasu život.
Rak prostate spada među maligne bolesti sa najboljom prognozom ako se otkrije na vreme, preko 90 odsto slučajeva može uspešno da se leči. Zbog toga stručnjaci ponavljaju da ne čekate simptome i da je jedini način da se otkrije u ranoj fazi upravo redovno testiranje.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/batut.org.rs/Zdravlje.kuriri.rs
Upala prostate može da bude tiha, ali uporna: Urolog otkriva kako da je prepoznate i sprečite veće probleme