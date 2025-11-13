PSA test je osnovni marker koji otkriva rane promene na prostati

Najnovije istraživanje Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate (HDBRP) pokazuje da čak 93 odsto građana nikada nije čulo za PSA test, osnovni marker koji otkriva rane promene na prostati. Iako je studija sprovedena u Hrvatskoj, stručnjaci smatraju da je nivo informisanosti sličan i u Srbiji, što potvrđuju i podaci Instituta “Batut”, prema kojima je više od trećine muškaraca PSA test uradilo prvi put tek tokom ovogodišnje akcije.

Ne čekajte na simptome

Rak prostate često počinje tiho i podmuklo, bez ikakvih simptoma. Kada se pojave tegobe poput učestalog ili otežanog mokrenja, slabijeg mlaza, osećaja da se bešika ne prazni potpuno ili tragova krvi u mokraći, bolest obično već traje godinama. Upravo zato se rak prostate otkriva kasno kod značajnog broja pacijenata, što umanjuje uspeh lečenja i povećava smrtnost.

Simptomi uključuju učestalo ili otežano mokrenje, slabiji mlaz, osećaj da se bešika ne prazni potpuno... Foto: staras/Shutterstock

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u našoj zemlji se svake godine više od 6.000 muškaraca suoči sa karcinomima prostate, bešike, bubrega i testisa, a PSA testiranje je jedan od ključnih alata za rano otkrivanje raka prostate. Tokom ovog leta u nacionalnoj akciji testirano je više od 1.700 građana, najviše uzrasta od 60 do 79 godina, a pozitivan nalaz zabeležen je kod oko 14 odsto ispitanika. Posebno zabrinjava podatak da je čak 37 odsto njih PSA test radilo prvi put, iako je reč o grupi sa povećanim rizikom.

Stručnjaci podsećaju da rizik od raka prostate raste sa godinama i da se najčešće javlja kod muškaraca starijih od 50 godina. Ako postoji porodična istorija bolesti, rizik može da bude i dvostruko veći. Zato se svim muškarcima od sredine pete decenije života preporučuje da urade PSA test jednom godišnje, čak i ako nemaju simptome.

PSA test je jednostavna analiza krvi koja otkriva rane promene na prostati Foto: Shutterstock

Izlečiv ako se otkrije na vreme

U razvijenim zemljama skrining raka prostate obuhvata muškarce između 50 i 69 godina, a sličan model već se razmatra i kod nas. Srbija poslednjih godina intenzivira edukaciju o muškom zdravlju, a javne kampanje sa plakatima u domovima zdravlja, apotekama i radnim kolektivima imaju za cilj da podsete muškarce da prevencija i pregled od svega nekoliko minuta mogu da spasu život.