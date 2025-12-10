Uvećana prostata može da utiče i na seksualnu funkciju, izazivajući smanjen libido i erektilne smetnje

Problemi s prostatom ne pogađaju samo starije muškarce, već se sve češće javljaju i kod onih u četrdesetim i pedesetim, upozorava urolog dr Sanđaj Pandej. Iako se mnogi simptomi jednostavno pripisuju godinama, upravo ti signali mogu da budu prvi pokazatelj uvećane prostate. Pravovremeno prepoznavanje problema ne samo da sprečava ozbiljne komplikacije, već omogućava jednostavnije lečenje i bolji kvalitet života.

Oslabljen mlaz urina

Jedan od ranih znakova benigne hiperplazije prostate (BHP) jeste oslabljen mlaz urina. Ako muškarac primeti da mu treba više vremena da isprazni bešiku ili da je mlaz slabiji nego ranije, prostata verovatno pritiska mokraćni kanal i otežava protok.

- Muškarci često zanemaruju ove tegobe jer ih povezuju sa stresom. Ali, ako se ne reaguje na vreme, može da dođe do zadržavanja mokraće i oštećenja bešike - kaže dr Pandej.

Teškoće na početku mokrenja

Kada mokrenje započinje otežano ili sa zakašnjenjem, to je još jedan znak upozorenja. Mnogi misle da je reč o dehidraciji ili trenutnoj prolaznoj smetnji, ali zapravo prostata pritiska uretru, napominje urolog. Takve situacije izazivaju nervozu i frustraciju, a s vremenom utiču i na psihičko stanje.

Tegobe nastaju kada uvećana prostata krene da pritiska mokraćni kanal Foto: staras/Shutterstock

Bešika nije do kraja prazna

Stalna potreba da se ide u toalet, uz osećaj da bešika nikada nije potpuno prazna, tipična je za uvećanu prostatu.

- Muškarac tada ulazi u začarani krug i što češće odlazi u toalet, to je veća nelagoda - objašnjava dr Pandej. Tegobe remete svakodnevicu, ali i spavanje i koncentraciju.

Buđenje noću

Noćno mokrenje više puta, poznato kao nokturija, često se pogrešno smatra normalnim znakom starenja. Prema podacima Harvard Healtha, čak 60 odsto muškaraca starijih od 60 godina ima ovaj problem upravo zbog BHP-a.

- Kada san stalno prekidaju odlasci u toalet, telo se ne odmara, što povećava umor, razdražljivost i anksioznost - upozorava lekar.

Nekontrolisano kapanje

Iznenadna, hitna potreba za mokrenjem i nekontrolisano kapanje urina takođe mogu da ukazuju na uvećanu prostatu. Stalno razmišljanje o najbližem toaletu stvara stres i utiče na samopouzdanje, naglašava dr Pandej.

Problemi sa inkontinencijom nisu samo rezervisani za žene Foto: korawat thainchan / Alamy / Alamy / Profimedia

Kada problem postaje ozbiljan

Ako se simptomi ignorišu, mogu da nastanu komplikacije, kao što su oštećenje bešike, infekcije, pa i problemi sa bubrezima.

- Uvećana prostata može da utiče i na seksualnu funkciju, izazivajući smanjen libido i erektilne smetnje. Kod izraženih simptoma muškarci često imaju i depresivne epizode - napominje dr Pandej.

Savremeni pristup lečenju

Danas postoje brojni načini da se tegobe ublaže bez operacije, ohrabruje urolog.

- Kod blažih simptoma lekovi poput alfa-blokatora opuštaju mišiće oko prostate, a inhibitori 5-alfa reduktaze vremenom smanjuju njenu zapreminu - kaže lekar i ističe i novu metodu, terapiju vodenom parom, kojom se uz pomoć pare smanjuje uvećano tkivo prostate.