Relativno zdrav muškarac u pedesetim godinama doživeo jemoždani udar posle prekomerne konzumacije neimenovanih energetskih napitaka, navodi se u naučnom radu objavljenom u časopisu BMJ Case Britanije od strane lekara Univerziteta u Univerzitetskoj bolnici u Velikoj Britaniji.

Neimenovani muškarac je opisan kao „normalno zdravlje i dobrog zdravlja“, ali je imao slabost leve strane, utrnulost i ataksiju, kao i lošu koordinaciju i nestabilan hod.

Kada je muškarac tražio medicinsku pomoć, magnetnom rezonancom je potvrđeno da je pretrpeo ishemijski talamički moždani udar, navodi se u izveštaju.

Pacijentov krvni pritisak bio je visok pri prijemu u bolnicu, snižen je tokom lečenja, a potom ponovo porastao nakon otpusta, iako je uzimao pet lekova.

Čovek je otkrio da je konzumirao sam limenki energetskog pića dnevno, od kojih svaki sadrži 160 mgkofeina. Njegova potrošnja kofeina nije zabeležena prilikom prijema u bolnicu. Kada je prestao da pije kofein, njegov krvni pritisak se normalizovao, a prestali je i potreba za antihipertenzivnim lekovima.

- Očigledno nisam bio svestan opasnosti koje sam sebi nanosio konzumiranjem energetskih pića. Ostala mi je utrnulost u levoj ruci i prstima, stopalu i prstima na nozi, čak i posle osam godina - rekao je pacijent.

Na osnovu ovog slučaja, autori su istakli potencijalne rizike povezane sa energetskim napicima, posebno u vezi sa moždanim udarom i kardiovaskularnim bolestima.

Takođe su istakli važnost „ciljanog ispitivanja u kliničkoj praksi i veće javne svesti".

Foto: Shutterstock

Viši medicinski analitičar Foks njuza, dr Mark Sigel, reagovao je na studiju slučaj u intervjuu za Foks njuz digital.