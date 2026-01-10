Slušaj vest

Zima obično asocira na grip, hladnoću i tople jakne, ali mnogi muškarci primećuju još jednu promenu o kojoj se retko govori, a to je pad seksualnih performansi. Mnogi se pitaju da li je u pitanju prolazna faza, "zimska melanholija", ili hladno vreme zaista može da utiče na erekciju. Iako deluje zabrinjavajuće, dr Rita Hinduđa, klinički direktor i viši specijalista za fertilitet, ukazuje da su ovi problemi uglavnom privremeni.

- Hladno vreme ne izaziva trajnu erektilnu disfunkciju, ali može privremeno da oslabi kvalitet erekcije. Kada je telo izloženo hladnoći, krvni sudovi se sužavaju kako bi sačuvali toplotu - objašnjava dr Hinduđa.

Ovaj proces, vazokonstrikcija, predstavlja način na koji organizam štiti vitalne organe. Pošto erekcija zavisi od povećanog dotoka krvi, sužavanje krvnih sudova otežava postizanje i održavanje čvrste erekcije.

- Smanjena cirkulacija može da uspori erekciju, da je oslabi ili skrati njeno trajanje. Ovo je naročito izraženo kod muškaraca koji već imaju faktore rizika poput dijabetesa, hipertenzije ili hroničnog stresa - dodaje ona.

Sezonski pad raspoloženja i libido

Nije samo temperatura ta koja utiče na seksualnu funkciju, važan je i psihološki aspekt. Sezonski pad raspoloženja, poznat kao "winter blues" ili sezonski afektivni poremećaj, lako utiče na libido i seksualnu energiju.

Manjak sunčeve svetlosti povećava nivo kortizola i adrenalina, što direktno ometa opuštanje krvnih sudova Foto: Shutterstock

Manjak sunčeve svetlosti povećava nivo kortizola i adrenalina, što direktno ometa opuštanje krvnih sudova u penisu. Smanjena fizička aktivnost i poremećaj sna dodatno iscrpljuju organizam. Dr Hinduđa ističe da su kod mnogih muškaraca ovi problemi "više povezani sa stresom nego sa temperaturom".

Da li hladnoća zaista smanjuje dotok krvi?

Hladnoća zaista smanjuje dotok krvi, ali samo privremeno. Kada se telo hladi, organizam smanjuje protok krvi ka delovima koji nisu ključni za preživljavanje. Penis spada u te regione.

- Ovo sužavanje krvnih sudova smanjuje protok krvi ka perifernim organima, ali kada se telo zagreje i stres opadne, cirkulacija se obično vraća u normalu - objašnjava dr Hinduđa.

Kako da se adaptirate na zimu

Dobra vest je da promene životnih navika mogu da ublaže ovaj sezonski efekat. Dr Hinduđa savetuje da se tokom hladnih meseci vodi računa o osnovnim stvarima: održavati toplinu tela slojevima odeće, ostati fizički aktivan, svakoga dana provesti vreme na dnevnom svetlu i izbegavati alkohol i pušenje, jer oštećuju krvne sudove.

Internet pretraga Zanimljivo istraživanje objavljeno 2022. godine u časopisu International Journal of Impotence Research pokazalo je da pretrage pojma "erektilna disfunkcija" na internetu dostižu vrhunac upravo tokom zime, što ukazuje na široko rasprostranjen sezonski obrazac koji se povezuje sa lošijim navikama, slabijom fizičkom aktivnošću i nutritivno siromašnijom ishranom.

Kada potražiti pomoć lekara

Iako hladnoća najčešće ima samo prolazan uticaj, ne bi trebalo zanemariti dugotrajnije promene.

Nelagodnost u grudima, naročito ako se javlja uz ED, može da bude znak koronarne bolesti Foto: Shutterstock