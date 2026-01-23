Zašto erektilna disfunkcija može da bude rani znak srčanih problema? Evo šta savetuje urolog
Erektilna disfunkcija (ED) često je mnogo više od problema u spavaćoj sobi, jer može da bude ključni pokazatelj zdravlja vašeg srca. Stručnjaci upozoravaju da ignorisanje simptoma može da bude ozbiljna greška.
- Mnogi muškarci osećaju veliku nelagodnost kada je u pitanju razgovor o erektilnoj disfunkciji, smatrajući je samo pitanjem seksualne funkcije ili ataka na njihovu muškost. Međutim, ponekad može da ukazuje na kardiovaskularne poremećaje i to i nekoliko godina pre nego što se pojave simptomi bolesti srca - objašnjava urolog dr Ajit Gujela.
Zašto krvotok ima ključnu ulogu
Erekcija zavisi od zdravog protoka krvi. Arterije koje snabdevaju penis su mnogo manje i osetljivije od koronarne arterije srca, ističe dr Gujela.
- Problemi sa malim krvnim sudovima penisa često se javljaju tri do pet godina pre zvanične dijagnoze bolesti srca ili pojave bola u grudima i umora. Mali krvni sudovi brže se oštećuju zbog aterosklerotskih promena, pa ED može da deluje kao "prvi alarm" za cirkulatorni sistem - dodaje.
Zajednički faktori rizika
Erektilna disfunkcija i srčane bolesti često idu ruku pod ruku jer dele iste faktore rizika:
- Povišen krvni pritisak - oštećuje unutrašnji sloj krvnih sudova
- Visok nivo lipida (holesterol) - dovodi do nakupljanja naslaga u arterijama
- Dijabetes- povišen šećer oštećuje krvne sudove i nerve
- Gojaznost i nedostatak fizičke aktivnosti - slaba cirkulacija i upalni procesi
- Pušenje - direktno šteti vaskularnom zdravlju
Ne ignorišite znakove
Jedan od najvećih problema u ranom otkrivanju srčanih bolesti jeste što se o ED retko govori. Mnogi muškarci simptome pripisuju starenju, stresu ili umoru.
- Ako primetite stalne probleme sa erekcijom, obavezno obavite kompletnu lekarsku kontrolu. To uključuje proveru krvnog pritiska, šećera u krvi, holesterola i životnih navika. Rana detekcija može da otkrije skrivene kardiovaskularne rizike pre nego što dođe do srčanog udara, zato je važno da slušate svoje telo - upozorava Dr Gujela.
Male promene, veliki efekat
Najvažnija poruka je da rešenja za srce često pomažu i seksualnoj funkciji. Promene u životnom stilu koje štite srce, gotovo uvek poboljšavaju i seksualno zdravlje, savetuje urolog.
- Najvažniji su redovna fizička aktivnost, zdrava ishrana, kontrola težine, prestanak pušenja i smanjenje stresa. Promena životnog stila nije samo preventiva, već i primarni tretman. Kada poboljšate zdravlje endotelnih ćelija krvnih sudova, korist ćete osećati u celom organizmu - zaključuje Dr Gujela.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs