Erektilna disfunkcija (ED) često je mnogo više od problema u spavaćoj sobi, jer može da bude ključni pokazatelj zdravlja vašeg srca. Stručnjaci upozoravaju da ignorisanje simptoma može da bude ozbiljna greška.

- Mnogi muškarci osećaju veliku nelagodnost kada je u pitanju razgovor o erektilnoj disfunkciji, smatrajući je samo pitanjem seksualne funkcije ili ataka na njihovu muškost. Međutim, ponekad može da ukazuje na kardiovaskularne poremećaje i to i nekoliko godina pre nego što se pojave simptomi bolesti srca - objašnjava urolog dr Ajit Gujela.

Zašto krvotok ima ključnu ulogu

Erekcija zavisi od zdravog protoka krvi. Arterije koje snabdevaju penis su mnogo manje i osetljivije od koronarne arterije srca, ističe dr Gujela.

Od ateroskleroze prvo stradaju mali krvni sudovi Foto: Shutterstock

- Problemi sa malim krvnim sudovima penisa često se javljaju tri do pet godina pre zvanične dijagnoze bolesti srca ili pojave bola u grudima i umora. Mali krvni sudovi brže se oštećuju zbog aterosklerotskih promena, pa ED može da deluje kao "prvi alarm" za cirkulatorni sistem - dodaje.

Zajednički faktori rizika

Erektilna disfunkcija i srčane bolesti često idu ruku pod ruku jer dele iste faktore rizika:

Povišen krvni pritisak - oštećuje unutrašnji sloj krvnih sudova

- oštećuje unutrašnji sloj krvnih sudova Visok nivo lipida (holesterol) - dovodi do nakupljanja naslaga u arterijama

(holesterol) - dovodi do nakupljanja naslaga u arterijama Dijabetes - povišen šećer oštećuje krvne sudove i nerve

- povišen šećer oštećuje krvne sudove i nerve Gojaznost i nedostatak fizičke aktivnosti - slaba cirkulacija i upalni procesi

- slaba cirkulacija i upalni procesi Pušenje - direktno šteti vaskularnom zdravlju Ne ignorišite znakove

Jedan od najvećih problema u ranom otkrivanju srčanih bolesti jeste što se o ED retko govori. Mnogi muškarci simptome pripisuju starenju, stresu ili umoru.

ED i srčane bolesti često idu ruku pod ruku Foto: Shutterstock

- Ako primetite stalne probleme sa erekcijom, obavezno obavite kompletnu lekarsku kontrolu. To uključuje proveru krvnog pritiska, šećera u krvi, holesterola i životnih navika. Rana detekcija može da otkrije skrivene kardiovaskularne rizike pre nego što dođe do srčanog udara, zato je važno da slušate svoje telo - upozorava Dr Gujela.

Male promene, veliki efekat

Najvažnija poruka je da rešenja za srce često pomažu i seksualnoj funkciji. Promene u životnom stilu koje štite srce, gotovo uvek poboljšavaju i seksualno zdravlje, savetuje urolog.