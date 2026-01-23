Slušaj vest

Erektilna disfunkcija (ED) često je mnogo više od problema u spavaćoj sobi, jer može da bude ključni pokazatelj zdravlja vašeg srca. Stručnjaci upozoravaju da ignorisanje simptoma može da bude ozbiljna greška.

- Mnogi muškarci osećaju veliku nelagodnost kada je u pitanju razgovor o erektilnoj disfunkciji, smatrajući je samo pitanjem seksualne funkcije ili ataka na njihovu muškost. Međutim, ponekad može da ukazuje na kardiovaskularne poremećaje i to i nekoliko godina pre nego što se pojave simptomi bolesti srca - objašnjava urolog dr Ajit Gujela. 

Zašto krvotok ima ključnu ulogu

Erekcija zavisi od zdravog protoka krvi. Arterije koje snabdevaju penis su mnogo manje i osetljivije od koronarne arterije srca, ističe dr Gujela. 

doktor pokazuje na anatomski model srca
Od ateroskleroze prvo stradaju mali krvni sudovi Foto: Shutterstock

- Problemi sa malim krvnim sudovima penisa često se javljaju tri do pet godina pre zvanične dijagnoze bolesti srca ili pojave bola u grudima i umora. Mali krvni sudovi brže se oštećuju zbog aterosklerotskih promena, pa ED može da deluje kao "prvi alarm" za cirkulatorni sistem - dodaje.

Zajednički faktori rizika

Erektilna disfunkcija i srčane bolesti često idu ruku pod ruku jer dele iste faktore rizika:

  • Povišen krvni pritisak - oštećuje unutrašnji sloj krvnih sudova
  • Visok nivo lipida (holesterol) - dovodi do nakupljanja naslaga u arterijama
  • Dijabetes- povišen šećer oštećuje krvne sudove i nerve
  • Gojaznost i nedostatak fizičke aktivnosti - slaba cirkulacija i upalni procesi
  • Pušenje - direktno šteti vaskularnom zdravlju

Ne ignorišite znakove

Jedan od najvećih problema u ranom otkrivanju srčanih bolesti jeste što se o ED retko govori. Mnogi muškarci simptome pripisuju starenju, stresu ili umoru.

hipertenzija merenje pritiska shutterstock_2316942397.jpg
ED i srčane bolesti često idu ruku pod ruku Foto: Shutterstock

- Ako primetite stalne probleme sa erekcijom, obavezno obavite kompletnu lekarsku kontrolu. To uključuje proveru krvnog pritiska, šećera u krvi, holesterola i životnih navika. Rana detekcija može da otkrije skrivene kardiovaskularne rizike pre nego što dođe do srčanog udara, zato je važno da slušate svoje telo - upozorava Dr Gujela.

Male promene, veliki efekat

Najvažnija poruka je da rešenja za srce često pomažu i seksualnoj funkciji. Promene u životnom stilu koje štite srce, gotovo uvek poboljšavaju i seksualno zdravlje, savetuje urolog.

- Najvažniji su redovna fizička aktivnost, zdrava ishrana, kontrola težine, prestanak pušenja i smanjenje stresa. Promena životnog stila nije samo preventiva, već i primarni tretman. Kada poboljšate zdravlje endotelnih ćelija krvnih sudova, korist ćete osećati u celom organizmu - zaključuje Dr Gujela.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

Da li hladno vreme izaziva erektilnu disfunkciju? Doktorka otkriva kada potražiti pomoć

Ne propustiteZdravlje muškaracaOd infekcije do neplodnosti: Sve više dokaza da HPV utiče i na muško reproduktivno zdravlje
muškarac na pregledu kod urologa/natpis HPV
Zdravlje muškaracaMuški mozak brže stari: Istraživanje otkriva polne razlike i ko ima veći rizik od Alchajmera
stručnjaci gledaju snimak mozga
Zdravlje muškaracaKako prostata raste tegobe s mokrenjem se pogoršavaju: Laserska hirurgija je savremeno rešenje
prostata
Zdravlje muškaracaEnergetska pića podižu krvni pritisak: Zdrav čovek doživeo moždani udar jer je pio osam limenki dnevno
energetska-pica-shutterstock-1715883304.jpg