Česta potreba za mokrenjem? Pregledajte prostatu!
Često mokrenje kod muškaraca preko 50. obično je pokazatelj stanja koje se zove BPH ili benigna prostatna hiperplazija. Kod BPH prostatna žlezda uvećava svoj obim, stvara promene u protoku urina i izaziva muškarcu neprijatne urinarne tegobe. Povećana učestalost nagona za mokrenjem uz osećaj nepotpuno ispražnjene bešike, naročito tokom noći, predstavlja vodeću tegobu. Druge tegobe koje ukazuju na ovo stanje su:
neodložno mokrenje – karakteriše ga iznenadna i snažna potreba za mokrenjem, ponekad sa otežanim uzdržavanjem. To može biti praćeno i nevoljnim ispuštanjem urina (inkontinencija);
otežan start – kod nekih muškaraca, najčešće ujutru, mokrenje počinje uz napinjanje;
slab mlaz ili curenje u kapima – uvećano tkivo prostate pritiska mokraćni kanal i mlaz urina ne uspeva da isteče normalno;
promena boje ili mirisa urina – ostajanje rezidualnog urina u bešici, u količini većoj od normalne, pravi rizik za infekciju mokraćnih puteva.
Kako su ovi simptomi koji su povezani sa BPH karakteristični i za druga urološka oboljenja, kao što su urinarne infekcije, prostatitis i rak prostate, pregled kod urologa nije nešto što bi trebalo da se odlaže. Ukoliko ne postoje tegobe, preporuka je profilaktika jednom godišnje.
Danas je lečenje urinarnih oboljenja izuzetno modernizovano u pogledu beskrvnosti i minimalne invazivnosti. Kod uvećane prostate uveliko se koristi laserska tehnologija u kojoj Tulijum laser od 200 vati zauzima lidersku poziciju sa svojim vodećim parametrima snage i preciznosti. Njime se mogu bezbedno ukloniti prostate bilo koje veličine, uključujući i one ekstremno uvećane. Primenjuje se i kada postoje pridružena oboljenja zbog kojih standardna operacija nije moguća. Bez rezova, lasersko vlakno se sprovodi kroz prirodan mokraćni put muškarca, dolazi se do prostate koja se isparava do kapsule. Nakon intervencije mlaz vraća jačinu kao u mladosti muškarca, a ko je nosio stalni kateter – uklanja ga trajno.
U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
NOVO
U Srbiji ► Fusion/ fuzijska biopsija prostate sa virtualnim navigatorom
Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti, koja pruža konačnu dijagnozu. Objedinjuje mogućnosti 2 metode: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) i stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer su sumnjive zone virtualno uokvirene. Odlikuje se brzim i pouzdanim rezultatom.
► Online konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju prostate - sa urologom iz Bugarske na srpskom.
U Bugarskoj ► Robot-asistirana hirurgija kod karcinoma prostate, bubrega, uretera
Kod karcinoma medicina se već oslanja na robotizovanu hirurgiju kao maksimalno preciznu i učinkovitu. U Bugarskoj postoji najnoviji hirurški robot Versius® sa optimizovanim mogućnostima robotskih ruku, koje rade u sistemu dvostrukog zaokreta ili tkzv. “punog zgloba”. Robot-asistirana hirurgija se primenjuje kod malignih procesa u prostati, bešici, bubrezima, ureterima. Specijalisti Laser Med-a su sertifikovani i rade prema najvišim međunarodnim standardima.
LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
tel. 011 7 357 357
mob. 069 5 357 357
