Često mokrenje kod muškaraca preko 50. obično je pokazatelj stanja koje se zove BPH ili benigna prostatna hiperplazija. Kod BPH prostatna žlezda uvećava svoj obim, stvara promene u protoku urina i izaziva muškarcu neprijatne urinarne tegobe. Povećana učestalost nagona za mokrenjem uz osećaj nepotpuno ispražnjene bešike, naročito tokom noći, predstavlja vodeću tegobu. Druge tegobe koje ukazuju na ovo stanje su:

neodložno mokrenje – karakteriše ga iznenadna i snažna potreba za mokrenjem, ponekad sa otežanim uzdržavanjem. To može biti praćeno i nevoljnim ispuštanjem urina (inkontinencija);

otežan start – kod nekih muškaraca, najčešće ujutru, mokrenje počinje uz napinjanje;

slab mlaz ili curenje u kapima – uvećano tkivo prostate pritiska mokraćni kanal i mlaz urina ne uspeva da isteče normalno;

promena boje ili mirisa urina – ostajanje rezidualnog urina u bešici, u količini većoj od normalne, pravi rizik za infekciju mokraćnih puteva.

Kako su ovi simptomi koji su povezani sa BPH karakteristični i za druga urološka oboljenja, kao što su urinarne infekcije, prostatitis i rak prostate, pregled kod urologa nije nešto što bi trebalo da se odlaže. Ukoliko ne postoje tegobe, preporuka je profilaktika jednom godišnje.

Danas je lečenje urinarnih oboljenja izuzetno modernizovano u pogledu beskrvnosti i minimalne invazivnosti. Kod uvećane prostate uveliko se koristi laserska tehnologija u kojoj Tulijum laser od 200 vati zauzima lidersku poziciju sa svojim vodećim parametrima snage i preciznosti. Njime se mogu bezbedno ukloniti prostate bilo koje veličine, uključujući i one ekstremno uvećane. Primenjuje se i kada postoje pridružena oboljenja zbog kojih standardna operacija nije moguća. Bez rezova, lasersko vlakno se sprovodi kroz prirodan mokraćni put muškarca, dolazi se do prostate koja se isparava do kapsule. Nakon intervencije mlaz vraća jačinu kao u mladosti muškarca, a ko je nosio stalni kateter – uklanja ga trajno.