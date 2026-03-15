Visok krvni pritisak objašnjava deo razlike između polova, ali ne i u potpunosti

Rizik od pet odsto kardiovaskularnih bolesti javlja se kod muškaraca sedam godina ranije nego kod žena, ukazujući na rani jaz u zdravlju srca. Glavni razlog je koronarna bolest srca, koja čini većinu ranijeg rizika kod muškaraca. Rani početak oboljenja ne može se objasniti samo pušenjem, visokim krvnim pritiskom ili dijabetesom, što ukazuje na ulogu dodatnih bioloških i društvenih faktora.

Studija, koju je vodio Nortwestern Medicine, pokazuje da muškarci razvijaju koronarnu bolest srca nekoliko godina pre žena, a razlike se jasno pojavljuju sredinom 30-ih.

- Srčana oboljenja se razvijaju decenijama, a rani markeri mogu se otkriti u mladom odraslom dobu. Raniji skrining može da pomogne u identifikovanju faktora rizika i omogući preventivne strategije - kaže viša autorka studije Aleksa Fridman, vanredna profesorka preventivne medicine.

Iako su tradicionalni faktori rizika poput pušenja, visokog krvnog pritiska i dijabetesa postali sličniji kod muškaraca i žena, razlika u pojavi bolesti ostaje. To ukazuje da standardna merenja holesterola i krvnog pritiska možda nisu dovoljna i da je potrebno razmotriti širi spektar bioloških i društvenih uticaja.

Podaci dolaze iz studije CARDIA, koja je pratila više od 5.100 zdravih mladih osoba (18–30 godina) od sredine 1980-ih do 2020. godine. Muškarci su prvi dostigli stopu od pet odsto kardiovaskularnih bolesti (uključujući srčani i moždani udar i srčanu insuficijenciju) sedam godina pre žena. Veći deo razlike uzrokovan je koronarnom bolešću srca, dok su razlike u učestalosti moždanog udara i srčane insuficijencije nastupile kasnije.

Glavni razlog ranijih problema kod muškaraca je koronarna bolest srca, a dodatni faktori osim pušenja, pritiska i dijabetesa takođe igraju ulogu

Prevencija srčanih bolesti kod muškaraca

Istraživači su analizirali poznate faktore rizika: krvni pritisak, holesterol, šećer u krvi, pušenje, ishranu, fizičku aktivnost i telesnu težinu. Visok krvni pritisak objasnio je deo razlike, ali ne u potpunosti, što ukazuje na dodatne faktore koji utiču na raniji početak bolesti kod muškaraca.

Jedan od ključnih nalaza je da se rizik kod muškaraca ubrzano povećava oko 35. godine i ostaje veći u srednjem dobu. Većina programa skrininga i prevencije fokusira se na odrasle starije od 40 godina, što može da previdi važan rani prozor za intervenciju. Alat PREVENT Američkog udruženja za srce može da pomogne u ranijem identifikovanju rizika od 30. godine.

Glavni izazov u smanjenju razlike između polova je neujednačen pristup preventivnoj nezi. U SAD, žene starosti 18–44 godine četiri puta češće odlaze na rutinske preglede od muškaraca, uglavnom zbog ginekološke i akušerske kontrole. Zbog toga istraživači naglašavaju da bi mlade muškarce trebalo više podsticati na preventivne preglede.