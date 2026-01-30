Važno je da znate

Istraživanja pokazuju da RA kod muškaraca može imati određene specifičnosti - u pogledu simptoma, toka bolesti, komplikacija i emocionalnog doživljaja

Reumatoidni artritis (RA) je hronična autoimuna bolest koja izaziva zapaljenje u organizmu i najčešće zahvata zglobove, dovodeći do bola, ukočenosti, otoka i smanjene pokretljivosti.

Oko 70 odsto osoba sa reumatoidnim artritisom su žene, što znači da su približno 3 od 10 obolelih muškarci. Bolest može zahvatiti više zglobova, posebno šake, ručne zglobove, stopala, kolena, ramena i laktove, a bez adekvatnog lečenja može dovesti do trajnih oštećenja zglobova i povećanog rizika od komplikacija na srcu, plućima i nervnom sistemu.

Iako je osnovni mehanizam bolesti isti, istraživanja pokazuju da RA kod muškaraca može imati određene specifičnosti - u pogledu simptoma, toka bolesti, komplikacija i emocionalnog doživljaja.

Sličnosti kod muškaraca i žena

U osnovi, reumatoidni artritis se slično ispoljava kod oba pola. Imuni sistem greškom napada zdrava tkiva, što dovodi do hroničnog zapaljenja koje vremenom može oštetiti zglobove i druge organe.

Pristup lečenju je takođe sličan. Najčešće se primenjuje strategija „lečenje ka cilju“, koja podrazumeva rano uvođenje lekova koji modifikuju tok bolesti (DMARD), redovno praćenje aktivnosti bolesti i prilagođavanje terapije radi postizanja remisije ili niske aktivnosti bolesti.

Biološki lekovi, kortikosteroidi, fizikalna terapija, a ponekad i hirurško lečenje, koriste se i kod muškaraca i kod žena.

- Sa medicinskog stanovišta, sama bolest se suštinski ne menja u zavisnosti od pola. Dijagnoza i osnovni principi lečenja ostaju isti - dodaje on.kaže Džonatan Grir, dr med., reumatolog iz Palm Biča na Floridi.

Ključne razlike Starost u trenutku dijagnoze

Muškarcima se RA obično dijagnostikuje kasnije nego ženama, najčešće u pedesetim ili šezdesetim godinama života.

- Kod žena se bolest češće javlja između tridesete i pedesete godine. Razlozi za kasniju pojavu kod muškaraca nisu sasvim jasni i moguće je da imaju veze sa hormonima - navodi dr Grir.

Zbog kasnijeg javljanja lekaru, simptomi kod muškaraca ponekad se pogrešno pripisuju starenju ili osteoartritisu, što može odložiti dijagnozu i otežati lečenje.

Simptomi i aktivnost bolesti

Istraživanja pokazuju da žene sa RA češće prijavljuju jači bol, ukočenost i umor, dok muškarci češće imaju izražen otok zglobova, vidljive znake zapaljenja i veći stepen oštećenja zglobova.

Odgovor na terapiju

Neka istraživanja ukazuju na to da muškarci mogu brže reagovati na određene terapije, naročito ako se lečenje započne rano. Stručnjaci smatraju da biološke razlike, poput telesne građe i hormonskog statusa, mogu uticati na odgovor na terapiju, posebno kada su u pitanju biološki lekovi.

Ipak, kada se primeni isti intenzivan terapijski pristup, dugoročni ishodi, uključujući remisiju i stepen oštećenja zglobova, uglavnom su slični kod oba pola.

Komplikacije na srcu i plućima

Muškarci sa RA imaju veći rizik od određenih pridruženih bolesti, posebno kardiovaskularnih.

- Iako je rizik od bolesti srca povećan kod svih osoba sa RA, kod muškaraca je taj rizik još izraženiji, uključujući srčani i moždani udar - kaže dr Grir.

Kao jedan od razloga navodi češću prisutnost faktora rizika poput povišenog krvnog pritiska i holesterola.

Takođe, kod muškaraca se češće javlja intersticijska bolest pluća, naročito kod onih koji puše. Ovo stanje dovodi do zapaljenja i stvaranja ožiljaka u plućima, što može ozbiljno ugroziti disanje i dugoročno zdravlje.

- Reumatoidni artritis nije samo bolest zglobova. Posebnu pažnju posvećujemo zdravlju srca i pluća, naročito kod muškaraca“ - ističe Grir.

Emocionalni aspekt bolesti

Reumatoidni artritis može imati snažan emocionalni uticaj na muškarce, delom zbog društvenih očekivanja da budu snažni i izdržljivi. Mnogi umanjuju simptome, odlažu traženje pomoći i nastavljaju da rade uprkos bolu i umoru.

Studije pokazuju da muškarci često vezuju sopstvenu vrednost za radnu sposobnost, zbog čega su radna nesposobnost ili prevremeno penzionisanje posebno teški. Bolest može uticati i na seksualno zdravlje i intimnost, o čemu mnogi nerado govore.

Podrška i kontrola bolesti

Podrška je važan deo lečenja, ali muškarci joj često pristupaju drugačije. Istraživanja pokazuju da preferiraju praktičnu, konkretno usmerenu podršku - kroz edukaciju, jasne planove lečenja i veštine samostalnog upravljanja bolešću.

Za neke to znači redovne kontrole kod reumatologa i fizikalnu terapiju, dok je drugima važno detaljno razumevanje terapije, strukturisan program vežbanja ili individualni rad sa savetnikom.