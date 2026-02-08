Slušaj vest

Urolozi savetuju svim muškarcima da jednom mesečno urade samopregled testisa i provere da li postoje čvorići, kvržice ili bilo kakve promene u veličini u odnosu na prethodni mesec. To je prvi i najjednostavniji korak u ranom otkrivanju raka testisa, sa kojim se nedavno izborio mladi reprezentativac Nikola Topić. Uzroci još nisu u potpunosti razjašnjeni, ali je poznato da nespušteni testisi i genetska predispozicija mogu da povećaju rizik od njegovog nastanka.

Rak testisa najčešće pogađa muškarce između 15. i 35. godine života, a vrhunac učestalosti beleži se u grupi od 20 do 34 godine. Kada se otkrije na vreme, izlečiv je u oko 95 odsto slučajeva, a rizik od smrtnog ishoda je veoma mali. Problem nastaje kada se bolest otkrije u poodmaklom stadijumu, jer tada postoji velika verovatnoća da se proširila na druge organe, pa je lečenje znatno složenije.

Zato je važno da, ukoliko primetite bilo kakvu sumnjivu promenu, bez odlaganja potražite savet urologa.

Kako uraditi samopregled?

Samopregled je najbolje obaviti posle toplog tuša ili kupke, kada je koža skrotuma opuštena. Stanite ispred ogledala i obratite pažnju na eventualne promene u veličini, obliku ili boji testisa i skrotuma.

Samopregled je najbolje obaviti posle toplog tuša ili kupke Foto: Profimedia

Zatim nežno obuhvatite testis između palca i kažiprsta i lagano ga zakotrljajte, kako biste osetili da li postoje kvržice, zadebljanja ili nepravilnosti. Isti postupak ponovite i sa drugim testisom.

Na zadnjem delu testisa nalazi se epididimis, cevčica u kojoj se skladište i sazrevaju spermatozoidi. I ovu oblast bi trebalo pažljivo opipati, kako biste proverili da li ima promena.