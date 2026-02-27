važno je da znate

Dijabetes više nije bolest koja pogađa samo starije osobe. Danas se sve češće dijagnostikuje i kod mlađih muškaraca, često bez jasnih upozoravajućih znakova. Iako povišen šećer u krvi može uticati na svakoga, kod muškaraca se javljaju određene nuspojave koje često ostaju neprimećene ili se ignorišu.

Među njima su problemi sa seksualnim zdravljem, promene raspoloženja, oštećenje nerava i povećan rizik od srčanih bolesti.

O skrivenim opasnostima dijabetesa, za portal Only My Health govorio je dr Jatin Kumar Majhi, specijalista endokrinologije iz bolnice Manipal u Indiji, koji objašnjava rane znake bolesti, dugoročne posledice i načine na koje muškarci mogu zaštititi svoje zdravlje.

Rani znaci dijabetesa kod muškaraca

Dijabetes se često razvija postepeno, a početni simptomi mogu biti blagi i neupadljivi. Mnogi muškarci ih pripisuju umoru ili stresu na poslu, čime se odlaže dijagnoza i započinjanje terapije.

Prema rečima dr Majhija, prvi simptomi mogu uključivati:

pojačanu žeđ

učestalo mokrenje

umor

zamagljen vid

sporo zarastanje rana

Dijabetes je složena bolest koja zahteva različite terapije, od lekova do injekcija insulina Foto: Shutterstock

Dodatni rani simptomi mogu biti:

stalni osećaj gladi

nagla promena telesne težine

česte infekcije

suva koža i svrab

Muškarci koji imaju faktore rizika - gojaznost, porodičnu istoriju dijabetesa ili nedovoljnu fizičku aktivnost - trebalo bi redovno da kontrolišu nivo šećera u krvi, jer rani simptomi lako mogu proći neprimećeno.

Jedna od najtežih posledica je seksualna disfunkcija

Jedna od najčešćih, ali i najtežih posledica dijabetesa kod muškaraca jeste seksualna disfunkcija.

Dugotrajno povišen nivo glukoze u krvi oštećuje krvne sudove i nerve, koji su ključni za normalnu erekciju. To može dovesti do erektilne disfunkcije — nemogućnosti postizanja ili održavanja erekcije.

Osim toga, dijabetes može smanjiti nivo testosterona, što dovodi do:

smanjenog seksualnog nagona

umora

promena raspoloženja

Ovi problemi mogu značajno uticati na samopouzdanje i partnerske odnose. Dobra vest je da rana dijagnoza i otvoren razgovor sa lekarom mogu pomoći u efikasnom rešavanju ovih poteškoća.

Stalne oscilacije šećera u krvi mogu izazvati razdražljivost, anksioznost, emocionalnu iscrpljenost Foto: Shutterstock

Uticaj na mentalno zdravlje: stres, anksioznost i depresija

Život sa dijabetesom zahteva stalnu kontrolu šećera u krvi, redovno uzimanje terapije i promene životnih navika. Vremenom to može opteretiti mentalno zdravlje.

Stalne oscilacije šećera u krvi mogu izazvati:

razdražljivost

anksioznost

emocionalnu iscrpljenost

Ako se stanje ne kontroliše, povećava se rizik od depresije, naročito ako se razviju komplikacije.

Znaci na koje treba obratiti pažnju:

stalni stres

pad raspoloženja

nedostatak motivacije

poremećaji sna

osećaj preopterećenosti Ostale ozbiljne posledice dijabetesa kod muškaraca

Pored seksualnih i psihičkih problema, dijabetes može dovesti i do:

Srčanih bolesti – povećan rizik od infarkta i moždanog udara

povećan rizik od infarkta i moždanog udara Oštećenja bubrega – hronične bolesti bubrega

hronične bolesti bubrega Oštećenja nerava (neuropatije) – utrnulost, peckanje i bol u ekstremitetima

utrnulost, peckanje i bol u ekstremitetima Problema sa vidom – uključujući dijabetičku retinopatiju i zamagljen vid

uključujući dijabetičku retinopatiju i zamagljen vid Sporog zarastanja rana – povećan rizik od infekcija

Rana dijagnoza i dosledno lečenje značajno smanjuju rizik od komplikacija.

Dijabetes može dovesti i do problema sa vidom – uključujući dijabetičku retinopatiju i zamagljen vid Foto: Shutterstock

Životne navike koje pomažu u kontroli dijabetesa

Zdrave svakodnevne navike igraju ključnu ulogu u kontroli bolesti i prevenciji komplikacija.

Preporučuje se:

ishrana bogata integralnim žitaricama, nemasnim proteinima, voćem i povrćem

redovna fizička aktivnost

održavanje zdrave telesne težine

dovoljno sna

izbegavanje duvana

umeren unos alkohola

redovno merenje šećera u krvi

uzimanje terapije prema preporuci lekara

Jednostavni koraci uključuju svakodnevnu šetnju od 30 minuta, pripremu obroka kod kuće i smanjenje unosa šećera i rafinisanih ugljenih hidrata.

Kada potražiti lekarsku pomoć?

Muškarci sa dijabetesom bi trebalo da se jave lekaru ukoliko primete:

trajno povišene vrednosti šećera u krvi

pojačan umor

promene vida

utrnulost ili peckanje u šakama i stopalima

probleme sa seksualnom funkcijom

simptome depresije

Pravovremena terapija pomaže u očuvanju zdravlja srca, bubrega i ukupnog kvaliteta života.

Muškarci sa dijabetesom bi trebalo da se jave lekaru ukoliko primete utrnulost ili peckanje u šakama i stopalima, pojačan umor, promene vida... Foto: Shutterstock

Šta pokazuju istraživanja?

Studije pokazuju da muškarci sa dijabetesom imaju tri puta veći rizik od erektilne disfunkcije i gotovo dvostruko veći rizik od depresije u poređenju sa muškarcima bez dijabetesa. Rana kontrola šećera u krvi i promene životnog stila značajno smanjuju rizik od komplikacija.

Dijabetes kod muškaraca nije samo problem povišenog šećera u krvi. On utiče na fizičko zdravlje, emocionalno stanje, partnerske odnose i kvalitet života. Dobra vest je da se većina komplikacija može sprečiti ili držati pod kontrolom uz ranu dijagnozu, adekvatnu terapiju, zdrave navike i podršku lekara.

