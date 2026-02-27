Kako dijabetes utiče na seksualno zdravlje muškaraca? Lekar objašnjava skrivene rizike
Dijabetes više nije bolest koja pogađa samo starije osobe. Danas se sve češće dijagnostikuje i kod mlađih muškaraca, često bez jasnih upozoravajućih znakova. Iako povišen šećer u krvi može uticati na svakoga, kod muškaraca se javljaju određene nuspojave koje često ostaju neprimećene ili se ignorišu.
Među njima su problemi sa seksualnim zdravljem, promene raspoloženja, oštećenje nerava i povećan rizik od srčanih bolesti.
O skrivenim opasnostima dijabetesa, za portal Only My Health govorio je dr Jatin Kumar Majhi, specijalista endokrinologije iz bolnice Manipal u Indiji, koji objašnjava rane znake bolesti, dugoročne posledice i načine na koje muškarci mogu zaštititi svoje zdravlje.
Rani znaci dijabetesa kod muškaraca
Dijabetes se često razvija postepeno, a početni simptomi mogu biti blagi i neupadljivi. Mnogi muškarci ih pripisuju umoru ili stresu na poslu, čime se odlaže dijagnoza i započinjanje terapije.
Prema rečima dr Majhija, prvi simptomi mogu uključivati:
- pojačanu žeđ
- učestalo mokrenje
- umor
- zamagljen vid
- sporo zarastanje rana
Dodatni rani simptomi mogu biti:
- stalni osećaj gladi
- nagla promena telesne težine
- česte infekcije
- suva koža i svrab
Muškarci koji imaju faktore rizika - gojaznost, porodičnu istoriju dijabetesa ili nedovoljnu fizičku aktivnost - trebalo bi redovno da kontrolišu nivo šećera u krvi, jer rani simptomi lako mogu proći neprimećeno.
Jedna od najtežih posledica je seksualna disfunkcija
Jedna od najčešćih, ali i najtežih posledica dijabetesa kod muškaraca jeste seksualna disfunkcija.
Dugotrajno povišen nivo glukoze u krvi oštećuje krvne sudove i nerve, koji su ključni za normalnu erekciju. To može dovesti do erektilne disfunkcije — nemogućnosti postizanja ili održavanja erekcije.
Osim toga, dijabetes može smanjiti nivo testosterona, što dovodi do:
- smanjenog seksualnog nagona
- umora
- promena raspoloženja
Ovi problemi mogu značajno uticati na samopouzdanje i partnerske odnose. Dobra vest je da rana dijagnoza i otvoren razgovor sa lekarom mogu pomoći u efikasnom rešavanju ovih poteškoća.
Uticaj na mentalno zdravlje: stres, anksioznost i depresija
Život sa dijabetesom zahteva stalnu kontrolu šećera u krvi, redovno uzimanje terapije i promene životnih navika. Vremenom to može opteretiti mentalno zdravlje.
Stalne oscilacije šećera u krvi mogu izazvati:
- razdražljivost
- anksioznost
- emocionalnu iscrpljenost
Ako se stanje ne kontroliše, povećava se rizik od depresije, naročito ako se razviju komplikacije.
Znaci na koje treba obratiti pažnju:
- stalni stres
- pad raspoloženja
- nedostatak motivacije
- poremećaji sna
- osećaj preopterećenosti
Ostale ozbiljne posledice dijabetesa kod muškaraca
Pored seksualnih i psihičkih problema, dijabetes može dovesti i do:
- Srčanih bolesti – povećan rizik od infarkta i moždanog udara
- Oštećenja bubrega –hronične bolesti bubrega
- Oštećenja nerava (neuropatije) – utrnulost, peckanje i bol u ekstremitetima
- Problema sa vidom – uključujući dijabetičku retinopatiju i zamagljen vid
- Sporog zarastanja rana – povećan rizik od infekcija
Rana dijagnoza i dosledno lečenje značajno smanjuju rizik od komplikacija.
Životne navike koje pomažu u kontroli dijabetesa
Zdrave svakodnevne navike igraju ključnu ulogu u kontroli bolesti i prevenciji komplikacija.
Preporučuje se:
- ishrana bogata integralnim žitaricama, nemasnim proteinima, voćem i povrćem
- redovna fizička aktivnost
- održavanje zdrave telesne težine
- dovoljno sna
- izbegavanje duvana
- umeren unos alkohola
- redovno merenje šećera u krvi
- uzimanje terapije prema preporuci lekara
Jednostavni koraci uključuju svakodnevnu šetnju od 30 minuta, pripremu obroka kod kuće i smanjenje unosa šećera i rafinisanih ugljenih hidrata.
Kada potražiti lekarsku pomoć?
Muškarci sa dijabetesom bi trebalo da se jave lekaru ukoliko primete:
- trajno povišene vrednosti šećera u krvi
- pojačan umor
- promene vida
- utrnulost ili peckanje u šakama i stopalima
- probleme sa seksualnom funkcijom
- simptome depresije
Pravovremena terapija pomaže u očuvanju zdravlja srca, bubrega i ukupnog kvaliteta života.
Šta pokazuju istraživanja?
Studije pokazuju da muškarci sa dijabetesom imaju tri puta veći rizik od erektilne disfunkcije i gotovo dvostruko veći rizik od depresije u poređenju sa muškarcima bez dijabetesa. Rana kontrola šećera u krvi i promene životnog stila značajno smanjuju rizik od komplikacija.
Dijabetes kod muškaraca nije samo problem povišenog šećera u krvi. On utiče na fizičko zdravlje, emocionalno stanje, partnerske odnose i kvalitet života. Dobra vest je da se većina komplikacija može sprečiti ili držati pod kontrolom uz ranu dijagnozu, adekvatnu terapiju, zdrave navike i podršku lekara.
Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs
