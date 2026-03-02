korisno je da znate

Andropauza je postepeni pad testosterona kod muškaraca koji može uticati na energiju, libido, raspoloženje i mišićnu masu, ali se simptomi mogu ublažiti promenom životnih navika i medicinskim tretmanom

Kada čujete reč „menopauza“, verovatno pomislite na biološku tranziciju kroz koju žene prolaze u kasnim četrdesetim ili pedesetim godinama, označavajući kraj reproduktivnog perioda. Ali šta je sa muškarcima? Termin „muška menopauza“ ponekad se pominje u svlačionicama ili lekarskim ordinacijama. Iako muškarci nemaju naglu „graničnu“ tačku plodnosti, tokom starenja prolaze kroz značajne biološke promene. Razumevanje tih promena važno je za očuvanje fizičkog zdravlja, emocionalne stabilnosti i planiranje porodice kasnije u životu.

- Muškarci ne doživljavaju menopauzu kao žene. Ne dolazi do naglog zaustavljanja proizvodnje hormona ili plodnosti - objašnjava dr Shanudit Kaur, zameniku direktora Odeljenja za plodnost u grupi bolnica u Čandigarh. Međutim, mnogi muškarci doživljavaju postepeni pad nivoa testosterona, poznat kao andropauza ili hipogonadizam sa kasnim početkom.

Nivo testosterona opada postepeno, ne naglo. Neki muškarci razvijaju simptome poput nedostatka energije, smanjenog libida, promena raspoloženja, problema sa spavanjem i gubitka mišićne mase. Ali to ne pogađa sve muškarce i nije neizbežno.

- Muška menopauza je mit u strogom smislu, ali hormonske promene kod starijih muškaraca su stvarne i mogu se kontrolisati.

Šta je andropauza?

Andropauza označava spor, postepeni pad nivoa testosterona kod muškaraca usled starenja. Za razliku od ženske menopauze, koja se odlikuje naglim padom reproduktivnih hormona, andropauza se odvija postepeno tokom mnogo godina.

Obično počinje u 40-im ili 50-im godinama, mada neki muškarci mogu iskusiti simptome ranije ili kasnije, zavisno od genetike, životnog stila i zdravstvenog stanja.

Andropauza označava spor, postepeni pad nivoa testosterona kod muškaraca usled starenja

Dr Kaur ističe: „Za dijagnozu su potrebni i simptomi i analize krvi. Nizak nivo testosterona sam po sebi nije dovoljan da se postavi dijagnoza andropauze.“

Kako starost utiče na kvalitet sperme?

Iako muškarci tehnički mogu proizvoditi spermu tokom celog života, kvalitet spermatozoida opada s godinama.

Kako muškarci stare:

Broj spermatozoida može se smanjiti

Pokretljivost spermatozoida može opadati

Fragmentacija DNK u spermatozoidima može rasti

Rizik od genetskih abnormalnosti blago raste

Ove promene mogu uticati na plodnost i povećati šanse za odloženo začeće ili komplikacije u trudnoći.

Važno je: Zdrav način života može usporiti mnoge od ovih promena.

Uobičajeni simptomi andropauze

Simptomi se razlikuju od muškarca do muškarca; neki osećaju samo blage promene, dok drugi doživljavaju izraženije efekte.

Najčešći znaci uključuju:

Nizak nivo energije i stalni umor

Smanjena seksualna želja

Problemi s erekcijom

Promene raspoloženja, anksioznost ili loše raspoloženje

Loš kvalitet sna

Gubitak mišićne mase i snage

Povećano salo na stomaku

Smanjena gustina kostiju

Uobičajeni simptomi andropauze nizak nivo energije i stalni umor

Dr Kaur kaže: „Simptomi mogu uključivati nizak nivo energije, smanjen libido, promene raspoloženja, probleme sa spavanjem i gubitak mišića. Promene načina života ili medicinski tretman mogu pomoći kada je potrebno.“

Šta uzrokuje andropauzu?

Primarni uzrok je prirodno starenje i smanjenje proizvodnje testosterona, koja opada oko 1 odsto godišnje nakon 30. godine.

Drugi faktori uključuju:

Način života: loša ishrana, nedostatak vežbanja, pušenje, prekomerni unos alkohola, hronični stres

loša ishrana, nedostatak vežbanja, pušenje, prekomerni unos alkohola, hronični stres Hronična zdravstvena stanja: gojaznost, dijabetes, hipertenzija, bolest srca

gojaznost, dijabetes, hipertenzija, bolest srca Lekovi i tretmani: dugotrajna upotreba steroida, neki antidepresivi, lečenje raka poput hemoterapije

dugotrajna upotreba steroida, neki antidepresivi, lečenje raka poput hemoterapije Psihološki stres: problemi sa mentalnim zdravljem mogu pogoršati hormonski disbalans i simptome

Kako se dijagnostikuje andropauza? Ne postoji jedinstveni test. Lekari uzimaju u obzir: - simptome - nivo testosterona u krvi - medicinsku istoriju - faktore načina života

- Dijagnoza zahteva kombinaciju analiza krvi i simptoma. Tretman mora biti individualizovan - naqpominje dr Kaur.

Loš stil života kao što su loša ishrana, nedostatak vežbe, pušenje, alkohol i stres mogu da doprinesu andropauzi

Mogućnosti lečenja andropauze Promene načina života (prva linija lečenja)

Većina muškaraca značajno ima koristi od promena načina života:

Redovna vežba, posebno trening snage

Uravnotežena, hranljivim materijama bogata ishrana

Kvalitetan san

Upravljanje stresom

Kontrola težine

Ovi koraci pomažu u povećanju prirodne proizvodnje testosterona i poboljšanju kvaliteta sperme.

Hormonska terapija zamene (HRT) U odabranim slučajevima može se preporučiti terapija zamene testosterona (TRT) .

. Dr Kaur objašnjava da se ovo razmatra samo kada su simptomi jaki, a nivoi testosterona klinički niski.

Napomena: TRT treba uvek uzimati pod lekarskim nadzorom, jer može imati neželjene efekte i posledice po plodnost.

Psihološka podrška

Savetovanje ili terapija mogu pomoći u upravljanju promenama raspoloženja, anksioznošću i emocionalnim stresom povezanih sa starenjem.

Lekovi specifični za simptome

U zavisnosti od simptoma, lekari mogu propisati:

Lekove za erektilnu disfunkciju

Pomagala za spavanje

Lekove za stabilizaciju raspoloženja

Određeni lekovi i tretmani, poput dugotrajne upotrebe steroida, nekih antidepresiva ili hemoterapije, mogu doprineti razvoju andropauze

Studija ističe da starenje utiče na kvalitet DNK spermatozoida, stopu plodnosti i ishod trudnoće. Zdrave životne navike mogu značajno smanjiti oštećenja spermatozoida povezana sa starenjem i poboljšati reproduktivno zdravlje.

Kada muškarci treba da posete lekara?

Medicinsku procenu treba razmotriti kod:

upornog umora

niskog libida

problema sa erekcijom

poremećaja raspoloženja

neobjašnjivog povećanja telesne težine

problema sa plodnošću

Iako muškarci ne doživljavaju menopauzu u klasičnom smislu, hormonske promene poznate kao andropauza su stvarne i utiču na plodnost, raspoloženje, energiju i opšte blagostanje. Uz pravovremenu dijagnozu, zdrave navike i medicinsku podršku, muškarci mogu održati reproduktivno zdravlje i kvalitet života i u kasnijim godinama.