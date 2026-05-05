Uvećanje prostate progresivno se povećava nakon 60. godine: Tulijim laser od 200 vati pruža odlične rezultate
Prostata počinje da izaziva nelagodnost najčešće posle 50. godine. Tada započinju urinarne tegobe koje, ostavljene bez lekarskog nadzora, nakon 60. postaju izraženije i neminovno navode muškarce na konsultaciju sa urologom. Poseta specijalisti obično je praćena brigom u vezi sa pretragama koje će biti tražene da se urade. Ukoliko i vama to predstoji, standard u dijagnostici podrazumeva sledeće korake:
prvo ćete popuniti međunarnodno priznati uputnik, vezan za tegobe koje imate;
uzeće vam se krv za analizu tumorskog markera;
lekar će obaviti rektalni tuše i/ili ultrazvučni pregled;
ukoliko ima potrebe, lekar može preporučiti dopunske pretrage, kao i profilaktički plan.
LASER MED raspolaže najsavremenijim mogućnostima za dijagnostiku i lečenje urinarnih poremećaja kod adenoma prostate. Za adenom, TULIJUM LASER od 200 vati je izuzetno tehnološko dostignuće, uspostavljeno u urološkoj praksi. Dolazi do prostate kroz prirodni mokraćni put i uklanja je bez rezova. Najveća moguća snaga i liderska preciznost ulaženja u tkivo (svega 0,2 mm) osiguravaju odlične rezultate za muškarca: oslobođa se mokrenje, mlaz biva ponovo snažan i bistar, učestalost nagona se smanjuje. Tkivo se uklanja najbezbolnijom tehnikom u laserskoj hirurgiji – vaporizacijom /isparavanje/. Za razliku, kod lasera male snage i velikim stepenom prodiranja u tkivo hirurg je prinuđen da koristi tehniku enukleacije kojom se tkivo reže po granicama kapsule prostate, te stvara rizik od probijanja njene kapsule.
U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
Takođe:
u Srbiji► Fusion/ fuzijska biopsija prostate sa virtualnim navigatorom
Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti, koja pruža konačnu dijagnozu. Objedinjuje mogućnosti 2 metode: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) i stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer su sumnjive zone virtualno uokvirene. Odlikuje se brzim i pouzdanim rezultatom.
► Online konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju prostate - sa urologom iz Bugarske na srpskom.
U Bugarskoj ► Robot-asistirana hirurgija kod karcinoma prostate, bubrega, uretera
Robotski asistirana operacija uz primenu robota nove generacije - Versius®, pruža veću udobnost, beskrvnost i bezbednost zahvaljujući unapređenoj preciznosti, otvorenom tipu konzole i izuzetnoj funkciji robotskih ruku – režim „punog zgloba“.
LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
tel. 011 7 357 357
mob. 069 5 357 357
Promo