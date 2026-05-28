Veza između zdravlja srca i rizika od osteoporoze je naročito izražena kod žena mlađih od 65 godina

Kod žena nakon menopauze rizik od preloma značajno raste zbog pada nivoa estrogena i ubrzanog gubitka koštane mase. Procene pokazuju da će jedna od tri žene starije od 50 godina tokom života doživeti prelom povezan sa osteoporozom. Novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Tulane pokazalo je da bi zdravlje srca moglo da pomogne u prepoznavanju žena koje su pod najvećim rizikom.

Studija objavljena u časopisu The Lancet Regional Health - Americas pokazala je da žene sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti češće doživljavaju prelome kuka i druge ozbiljne prelome povezane sa oslabljenim kostima. Veza je bila naročito izražena kod žena mlađih od 65 godina.

Istraživači su analizirali podatke više od 21.000 učesnica uključenih u program Women’s Health Initiative, jedno od najvećih istraživanja zdravlja žena. Za procenu desetogodišnjeg rizika od kardiovaskularnih bolesti koristili su PREVENT skor, alat koji je Američko udruženje za srce razvilo 2024. godine.

Najizraženija povezanost uočena je kod preloma kuka. Žene sa visokim kardiovaskularnim rizikom imale su čak 93 odsto veći rizik od preloma kuka u poređenju sa ženama niskog rizika, dok je kod žena sa srednjim rizikom verovatnoća bila veća za 33 odsto. Veći kardiovaskularni rizik bio je povezan i sa većom učestalošću preloma kičme, podlaktice i ramena.

Najizraženija povezanost uočena je kod preloma kuka Foto: Shutterstock

Autorka studije Rafeka Hosein sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Tulane kaže da su istraživače iznenadile razmere povezanosti između zdravlja srca i rizika od preloma kuka.

- Ranija istraživanja ukazivala su na vezu između kardiovaskularnih bolesti i preloma, ali nas je iznenadilo koliko je ona snažna kada je reč o prelomima kuka - navela je Hosein.

Naučnici smatraju da bi PREVENT skor u budućnosti mogao da pomogne lekarima da prepoznaju žene kojima je potrebno merenje gustine kostiju ili dodatna procena zdravlja kostiju.

Šta stoji iza ove veze?

Postoji više mogućih objašnjenja za ovu vezu. Među njima su hronična upala, oksidativni stres, poremećaji u regulaciji kalcijuma i smanjen dotok krvi u kosti usled ateroskleroze. Pad nivoa estrogena nakon menopauze takođe istovremeno povećava rizik i od bolesti srca i od gubitka koštane mase.

Fizička aktivnost i uravnotežena ishrana bogata kalcijumom i vitaminom D štite kosti Foto: Shutterstock

Istraživanje je pokazalo i da žene sa visokim kardiovaskularnim rizikom prelome doživljavaju ranije. Medijana vremena do preloma kuka iznosila je 15 godina u grupi visokog rizika, u poređenju sa gotovo 20 godina kod žena niskog rizika.